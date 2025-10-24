فرصة عمل بالخارج.. القبض على المتهمين بالنصب على سائق بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر أحد الأشخاص بالشرقية من مالك شركة وآخرين لقيامهم بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى بدعوى تسهيل سفره للخارج.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 26 سبتمبر الماضى تبلغ لمركز شرطة ههيا بالشرقية من (سائق- مقيم بمحافظة الشرقية) بتضرره من (مالك شركة إلحاق عمالة بالخارج وشقيقه وزوجتيهما وعامل بالشركة) لقيامهم بالنصب عليه والإستيلاء منه على (مبلغ مالى، جواز سفر، رخصة قيادة) بدعوى تسفيره للعمل خارج البلاد من خلال الشركة محل الشكوى "بدون ترخيص" وعدم رد المبلغ المستولى عليه.

أمكن ضبط المشكو فى حقهم فى حينه .. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. وقررت النيابة العامة إستمرار حبسهم على ذمة التحقيقات.