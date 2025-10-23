بتخفيضات تصل إلى 40٪.. محافظ البحيرة توجه ببدء تشغيل نظام الاشتراكات بأتوبيسات النقل الداخلي

وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، مشروع النقل الداخلي ببدء تطبيق نظام الاشتراكات المخفّضة، بتخفيضات تصل إلى ٤٠٪ للمواطنين والطلاب، لتوفير خدمات نقل آمنة وميسرة بأسعار اقتصادية.

وأكدت محافظ البحيرة أن الأسعار الجديدة تم اعتمادها بعد تطبيق نسب التخفيض لتصبح أكثر ملاءمة لمختلف الفئات، وجاءت على النحو التالي الشريحة الأولى (شهرية): بقيمة إشتراك ٢٥٠ جنيهًا.

الشريحة الثانية (ربع سنوية): بقيمة إشتراك ٧٠٠ جنيه.

الشريحة الثالثة (نصف سنوية): بقيمة ١٤٠٠ جنيه.

الشريحة الرابعة (سنوية): بقيمة اشتراك ٢٢٤٥ جنيهًا.

حيث روعي عند احتساب قيمة الاشتراك ايام العطلات الرسمية مع إتاحة استخدام الاشتراك لأكثر من رحلة على مدار اليوم في مختلف الاتجاهات، بما يضمن مرونة أكبر في التنقل ويعزز كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين والطلاب.

هذا وعلى من يرغب في الاشتراك، التوجه إلى إدارة المواقف بمجمع مواقف دمنهور لاستكمال الإجراءات وسداد قيمة الاشتراك للشريحة المناسبة.