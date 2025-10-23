قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يجوز اقتراض المال بفائدة من صديقي؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
موعد طرح المرحلة الثانية من شقق الإسكان 2025 لمنخفضي ومتوسطي الدخل عبر منصة مصر العقارية
خطر إنفلونزا الطيور يثير الذعر في ألمانيا.. هل ينتشر المرض بالخارج؟
آي صاغة: الذهب يعاود الارتفاع وسط تجدد التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التجاري
البرلمان العربي يستنكر مصادقة الكنيست على مشروعي قانونين لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
شؤون اللاجئين" الفلسطينية ترحب بقرارات العدل الدولية الذي يلزم الاحتلال بالتعاون مع الأونروا
وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل
نتنياهو يكشف مفاجأة مدوية بشأن قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
وفدا حركتي حماس وفتح يلتقيان الآن في القاهرة
رئيس إيطاليا يفتتح معرض "كنوز الفراعنة" في روما
بن غفير يهاجم ترامب.. إسرائيل دولة ذات سيادة ومروان البرغوثي لن يفرج عنه أو يحكم غزة
بتخفيضات تصل إلى 40٪.. محافظ البحيرة توجه ببدء تشغيل نظام الاشتراكات بأتوبيسات النقل الداخلي

ساندي رضا

وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، مشروع النقل الداخلي ببدء تطبيق نظام الاشتراكات المخفّضة، بتخفيضات تصل إلى ٤٠٪ للمواطنين والطلاب، لتوفير خدمات نقل آمنة وميسرة بأسعار اقتصادية.

وأكدت محافظ البحيرة أن الأسعار الجديدة تم اعتمادها بعد تطبيق نسب التخفيض لتصبح أكثر ملاءمة لمختلف الفئات، وجاءت على النحو التالي الشريحة الأولى (شهرية): بقيمة إشتراك ٢٥٠ جنيهًا.

الشريحة الثانية (ربع سنوية): بقيمة إشتراك ٧٠٠ جنيه.

الشريحة الثالثة (نصف سنوية): بقيمة ١٤٠٠ جنيه.

الشريحة الرابعة (سنوية): بقيمة اشتراك ٢٢٤٥ جنيهًا.

حيث روعي عند احتساب قيمة الاشتراك ايام العطلات الرسمية مع إتاحة استخدام الاشتراك لأكثر من رحلة على مدار اليوم في مختلف الاتجاهات، بما يضمن مرونة أكبر في التنقل ويعزز كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين والطلاب.

هذا وعلى من يرغب في الاشتراك، التوجه إلى إدارة المواقف بمجمع مواقف دمنهور لاستكمال الإجراءات وسداد قيمة الاشتراك للشريحة المناسبة.

البحيرة محافظ البحيرة النقل الداخلى الاشتراكات الشهرية

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

325 جنيها تراجعا بأسعار الذهب اليوم

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

حالة الطقس اليوم

الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

صبري فواز

جمهور حقير ومنافق.. صبري فواز يرد على الهجوم على صورته مع ابنته

كايرو ثري إيّه تدعم وحدة زراعة الكبد في مستشفى الناس بمبلغ 50 مليون جنيه

في إطار مسئوليتها المجتمعية| كايرو ثري إيه تدعم وحدة زراعة الكبد في مستشفى الناس بمبلغ 50 مليون جنيه

رجل الاعمال أيمن الجميل

أيمن الجميل : حزمة التيسيرات الجديدة للمصانع المتعثرة خطوة هامة لدعم الصناعة وبناء الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الجديدة

السفير محمد العرابي

السفير محمد العرابي: استضافة مصر للمؤتمر العالمي للهيدروجين الأخضر بإفريقيا تعكس ريادتها الإقليمية

دي-كاف يواصل فعاليات برنامجه المهني ويقدم 4 عروض فنية جديدة ضمن الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف

بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني

سليم سحاب وهاني فرحات

ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية

تموين الشرقية

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره

محمد صلاح

تصرف مفاجئ من محمد صلاح يثير الشكوك حول مستقبله مع ليفربول

سهام صالح

صعبان عليا.. سهام صالح ترد على عصام الحضري بعد هجومه الناري ووصفه لها بـ "نفسيات مريضة"

المتهمين

القبض على المتهمين بسحل كلب في القليوبية

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

