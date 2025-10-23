الكشف على 1102 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة

قامت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة، خاصة بالمناطق والقرى الأكثر احتياجًا والمحرومة من الخدمة الطبية.

حيث نظّمت مديرية الصحة بالبحيرة من خلال فريق القوافل الطبية قافلة طبية مجانية بقرية أبو السحما التابعة لمركز شبراخيت، على مدار يومين، تم خلالها الكشف الطبي على 1102 مواطن مجانًا، من خلال 8 عيادات طبية متنقلة في تخصصات الباطنة و الأطفال و الجراحة و النساء و العظام و الرمد.

كما ضمت القافلة معملي دم وطفيليات، وجهازي أشعة عادية وسونار، بالإضافة إلى عيادة للكشف المبكر عن الضغط والسكر ضمن مبادرة افحص واطمِن.

كما شملت القافلة لجنة لإعداد التقارير الطبية لصرف العلاج على نفقة الدولة، واستخراج استمارات إحالة للحالات التي تستدعي التحويل إلى المستشفيات القريبة.

وتضمنت القافلة كذلك تقديم خدمات التثقيف الصحي والتوعية المجتمعية للمواطنين المترددين، إلى جانب صرف الأدوية مجانًا من صيدلية القافلة.