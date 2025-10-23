قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على الملاكم المتهم بمشاركة والده في دهس عائلة أمام نادي بيفرلي هيلز
تعرف على حالة بطاقتك وموقف الصرف.. كيفية الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة
قرار جمهوري بضم السويدي والشريف لعضوية مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
الإدارية العليا ترفض 89 طعنا على استبعاد مرشحين من انتخابات النواب
بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني
سعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025
بيان عربي إسلامي: ندين مصادقة الكنيست على ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة
500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
رفض طعن هيثم الحريري على حكم استبعاده من الترشح للنواب
الخارجية: 32 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي
نتنياهو يتراجع عن ضم الضفة الغربية.. ماذا حدث؟
وقت يستجاب فيه الدعاء يتكرر 5 مرات في اليوم.. يغفل عنه الكثيرون
محافظات

محافظ البحيرة: حملات يومية على الأسواق ولن يسمح بأي زيادة غير مبررة في الأسعار

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

 عقدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، اجتماعا موسعا بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة واللواء حسن موافى السكرتير العام للمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية ومسئولي التموين والغرفة التجارية وحماية المستهلك.

 وخلال الاجتماع وجهت محافظ البحيرة بتكثيف الحملات الميدانية اليومية على الأسواق والمحال التجارية ومنافذ البيع، لضمان الالتزام بالأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية.

كما وجهت بالتوسع في إقامة المزيد من معارض السلع الغذائية المخفضة بجميع المراكز والمدن، لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أنه لن يُسمح بأي زيادة غير مبررة في الأسعار، مشددةً على اتخاذ إجراءات رادعة ضد أي محاولة للاستغلال أو الاحتكار، مع إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالهم.

كما وجهت بضرورة متابعة توافر السلع الغذائية والتموينية بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية، والتنسيق مع الغرف التجارية لضمان استقرار الأسعار وعدم حدوث أي اضطرابات في حركة البيع والشراء.

وأشارت  الدكتورة جاكلين عازر إلى أن وحدة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة وبالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن تتابع الموقف أولًا بأول، وتتلقي أي شكاوى من المواطنين بشأن اى زيادة فى الأسعار أو نقص السلع، مؤكدة أن الأولوية القصوى هي الحفاظ على استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

البحيرة محافظ البحيرة الأسواق مراجعة الأسعار الرقابة

