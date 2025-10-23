قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعرف على حالة بطاقتك وموقف الصرف.. كيفية الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة
قرار جمهوري بضم السويدي والشريف لعضوية مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
الإدارية العليا ترفض 89 طعنا على استبعاد مرشحين من انتخابات النواب
بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني
سعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025
بيان عربي إسلامي: ندين مصادقة الكنيست على ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة
500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
رفض طعن هيثم الحريري على حكم استبعاده من الترشح للنواب
الخارجية: 32 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي
نتنياهو يتراجع عن ضم الضفة الغربية.. ماذا حدث؟
وقت يستجاب فيه الدعاء يتكرر 5 مرات في اليوم.. يغفل عنه الكثيرون
القمة المصرية الأوروبية تتصدر المشهد: 183 مادة إعلامية عالمية تغطي فعالياتها
محافظات

محافظ البحيرة توجه برفع درجة الاستعداد لموسم الأمطار

ساندي رضا

وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد لموسم سقوط الأمطار، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاستباقية اللازمة، جاء ذلك خلال رئاستها للاجتماع الذى عقد اليوم بديوان عام المحافظة، وتناول مناقشة عدد من الملفات والموضوعات الهامة.

بحضور حازم الديب نائب المحافظ، واللواء حسن موافي السكرتير العام، ورؤساء المراكز والمدن، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، أكدت المحافظ على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة للأعمال بجميع المراكز والمدن، والتأكد من جاهزية محطات الرفع والصرف الصحي والروافع ومصادر الكهرباء، مشددةً على ضرورة رفع درجة الجاهزية والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة في حال حدوث أي طارئ، بما يحقق انسيابية الحركة ويحافظ على سلامة المواطنين والممتلكات العامة.

كما وجهت المحافظ إدارة الأزمات بالمحافظة بتنفيذ نماذج محاكاة ميدانية، وسيناريوهات لإدارة الأزمة  للتعامل مع أي ظرف طارىء، مع مراجعة وتطهير الصفايات بصفة دورية.

وفي سياق متصل، شددت الدكتورة جاكلين عازر على ضرورة تكثيف أعمال النظافة اليومية ورفع تراكمات القمامة والمخلفات أولا بأول بجميع مراكز ومدن المحافظة، مع التأكيد على انتظام عمل فرق النظافة والعمل على نظافة الشوارع اولا بأول.

البحيرة محافظ البحيرة جاكلين عاذر الأمطار

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

325 جنيها تراجعا بأسعار الذهب اليوم

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

حالة الطقس اليوم

الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

صبري فواز

جمهور حقير ومنافق.. صبري فواز يرد على الهجوم على صورته مع ابنته

امام عاشور

بعد إصابته بفيروس A..آخر تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور

سليم سحاب وهاني فرحات
تموين الشرقية
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
