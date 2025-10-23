محافظ البحيرة توجه برفع درجة الاستعداد لموسم الأمطار

وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد لموسم سقوط الأمطار، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاستباقية اللازمة، جاء ذلك خلال رئاستها للاجتماع الذى عقد اليوم بديوان عام المحافظة، وتناول مناقشة عدد من الملفات والموضوعات الهامة.

بحضور حازم الديب نائب المحافظ، واللواء حسن موافي السكرتير العام، ورؤساء المراكز والمدن، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، أكدت المحافظ على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة للأعمال بجميع المراكز والمدن، والتأكد من جاهزية محطات الرفع والصرف الصحي والروافع ومصادر الكهرباء، مشددةً على ضرورة رفع درجة الجاهزية والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة في حال حدوث أي طارئ، بما يحقق انسيابية الحركة ويحافظ على سلامة المواطنين والممتلكات العامة.

كما وجهت المحافظ إدارة الأزمات بالمحافظة بتنفيذ نماذج محاكاة ميدانية، وسيناريوهات لإدارة الأزمة للتعامل مع أي ظرف طارىء، مع مراجعة وتطهير الصفايات بصفة دورية.

وفي سياق متصل، شددت الدكتورة جاكلين عازر على ضرورة تكثيف أعمال النظافة اليومية ورفع تراكمات القمامة والمخلفات أولا بأول بجميع مراكز ومدن المحافظة، مع التأكيد على انتظام عمل فرق النظافة والعمل على نظافة الشوارع اولا بأول.