تشغيل أتوبيسات نقل داخلي بتوجيه من محافظ البحيرة فى الفترة المسائية

وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، مشروع النقل الداخلي بالبحيرة بتشغيل عدد أتوبيسان نقل داخلي، وذلك بدءاً من اليوم خلال الفترة المسائية من الساعة 7 مساءً وحتى 12 منتصف الليل داخل مدينة دمنهور.

وذلك على خطوط مدخل المحافظة شارع عبد السلام الشاذلي الموقف والعودة، والآخر المستشفى العام شارعي الجمهورية وعرابي والموقف والعودة.

ويأتي هذا القرار استجابة لاحتياجات المواطنين والطلبة والعاملين بعد انتهاء مواعيد تشغيل الأتوبيسات في السابعة مساءً، بما يسهم في تخفيف الأعباء اليومية وتوفير وسيلة نقل آمنة ومنتظمة خلال ساعات الليل.

ووجهت محافظ البحيرة بانتظام تشغيل الأتوبيسات لتغطي مختلف الخطوط داخل المدينة، مع متابعة دورية لضمان استمرارية الخدمة وانضباطها.

كما شددت على تكثيف الحملات المرورية بجميع المواقف للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة وخطوط السير المقررة، وعدم تقسيم الخطوط أو استغلال المواطنين، مع تفعيل آلية تلقي الشكاوى من المواطنين والتعامل الفوري معها لضمان تقديم خدمة نقل لائقة تليق بأبناء البحيرة.