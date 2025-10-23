مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة

لقي شخص في العقد الخامس من العمر مصرعه، بينما أصيب 10 آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة دبابة وتروسيكل علي طريق حوش عيسي كوبري العزومي بمحافظة البحيرة.

وتم نقل الجثة والمصابين إلي مستشفي كفر حوش عيسي المركزي، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة حوش عيسي، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة دبابة مع تروسيكل علي طريق حوش عيسي – طريق محمد رفعت إتجاه كوبري العزومي" وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وتم نقل ضحايا الحادث للمستشفي العام، وتم رفع آثار الحادث.

بالفحص تبين وفاة محمد علي مندور الحاج" 45 عاما، حوش عيسي، وتم إيداع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفي حوش عيسي المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق التي تولت التحقيقات فور وقوع الحادث.

كما تبين إصابة كل من، سامح سعد الله عبد العزيز، 37 عاما، حوش عيسي، مصاب بكسر في الساق اليسري، إسلام علي الشال، 22 عاما، حوش عيسي، مصاب كدمات متفرقة بالجسم، عبد الحميد يوسف الجزار، 40 عاما، حوش عيسي، مصاب بجرح في الحاجب الأيسر، فرج عبد السلام رمضان، 44 عاما، حوش عيسي، مصاب بجرح بالحاجب الأيسر، محمد عبد السلام عبد رمضان، 23 عاما، حوش عيسي، مصاب بكدمة بالكتف الأيمن.

كما أصيب كل من، كريم سالم حميدة، 19 عاما، حوش عيسي، مصاب بكدمات بالظهر، محمود سامح سعد الله، 17 عاما، حوش عيسي، مصاب بكدمات بالفخذ الأيمن، السيد أحمد علي، 40 عاما، حوش عيسي، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، جودة كامل حنا، 68 عاما، حوش عيسي، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وجرح بالشفة، هاني سالم عبد الحميد، 35 عاما، حوش عيسي، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وجار تقديم الخدمات الطبية والفحوصات اللازمة للمصابين، وحرر محضر بالواقعة.