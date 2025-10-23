قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد أزمة حذف الصورة.. ليفربول يحسم الجدل حول مستقبل محمد صلاح
نائب الرئيس الأمريكي: لن يتم ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل
رئيس الوزراء يتابع مع وزيري التعليم العالي والمالية عددا من الملفات
وزير الدفاع الإسرائيلي: ملتزمون بإعادة جميع المحتجزين القتلى ونزع سلاح حماس
فرنسا .. مذكرة توقيف دولية جديدة بحق بشار الأسد
قمة بروكسل التاريخية.. السيسي يفتح صفحة جديدة في الشراكة المصرية الأوروبية
شعبة الخضر والفاكهة: أسعار الطماطم مرتفعة قبل تحرك أسعار السولار
انطلاق الدعاية الانتخابية لمجلس النواب..وهذه المحظورات على المرشحين اجتنابها
ينطلق غدا.. 25 فرقة مصرية وأجنبية تشارك في اليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية
تعليم كفر الشيخ : تعليق الدراسة بمدارس دسوق بمناسبة مولد إبراهيم الدسوقي
ده الطبيعي.. وليد صلاح الدين يعلق على تصدر الأهلي قائمة الدوري
استقبال حاشد وزغاريد مصرية في بروكسل احتفاء بالرئيس السيسي | فيديو
محافظات

مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة
ساندي رضا

لقي شخص في العقد الخامس من العمر مصرعه، بينما أصيب 10 آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة دبابة وتروسيكل علي طريق حوش عيسي كوبري العزومي بمحافظة البحيرة.

 وتم نقل الجثة والمصابين إلي مستشفي كفر حوش عيسي المركزي، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة حوش عيسي، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة دبابة مع تروسيكل علي طريق حوش عيسي – طريق محمد رفعت إتجاه كوبري العزومي" وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وتم نقل ضحايا الحادث للمستشفي العام، وتم رفع آثار الحادث.

بالفحص تبين وفاة محمد علي مندور الحاج" 45 عاما، حوش عيسي، وتم إيداع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفي حوش عيسي المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق التي تولت التحقيقات فور وقوع الحادث.

كما تبين إصابة كل من، سامح سعد الله عبد العزيز، 37 عاما، حوش عيسي، مصاب بكسر في الساق اليسري، إسلام علي الشال، 22 عاما، حوش عيسي، مصاب كدمات متفرقة بالجسم، عبد الحميد يوسف الجزار، 40 عاما، حوش عيسي، مصاب بجرح في الحاجب الأيسر، فرج عبد السلام رمضان، 44 عاما، حوش عيسي، مصاب بجرح بالحاجب الأيسر، محمد عبد السلام عبد رمضان، 23 عاما، حوش عيسي، مصاب بكدمة بالكتف الأيمن.

كما أصيب كل من، كريم سالم حميدة، 19 عاما، حوش عيسي، مصاب بكدمات بالظهر، محمود سامح سعد الله، 17 عاما، حوش عيسي، مصاب بكدمات بالفخذ الأيمن، السيد أحمد علي، 40 عاما، حوش عيسي، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، جودة كامل حنا، 68 عاما، حوش عيسي، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وجرح بالشفة، هاني سالم عبد الحميد، 35 عاما، حوش عيسي، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وجار تقديم الخدمات الطبية والفحوصات اللازمة للمصابين، وحرر محضر بالواقعة.

ارني سلوت

أول رد فعل من أرني سلوت بعد حذف محمد صلاح صورته بقميص ليفربول

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

محمد صلاح

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

مشغولات ذهبية

640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

الارصاد

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مشغولات ذهبية

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

العمرة وفضلها

هل اعتمر النبي أكثر من مرة؟.. العلماء يوضحون

(البحوث الإسلاميَّة) يُصدر عدد (جمادى الأولى) من مَجَلَّة الأزهر

البحوث الإسلامية يُصدر عدد من مجلة الأزهر بموضوعات دِينية وفكرية معاصرة

دعاء شهر جمادى الأولى

دعاء شهر جمادى الأولى.. اغتنمه جامع لكل خير

بالصور

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

درة
درة
درة

فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

مريم الخشت
مريم الخشت
مريم الخشت

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

المتهمة

القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية

إلهام شاهين

عايزة أروح التواليت.. إلهام شاهين ترد على اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة بمهرجان الجونة|فيديوجراف

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

