محافظ البحيرة: رفع درجة الاستعداد لانتخابات مجلس النواب 2025 وتجهيز المقار واللجان

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على رفع درجة الاستعداد بجميع مدن ومراكز المحافظة، لانتخابات مجلس النواب المقرر انعقادها يومي 10 و11 نوفمبر 2025، وذلك لضمان جاهزية المقار واللجان الانتخابية واستقبال الناخبين في أجواء آمنة ومنظمة.

جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم بحضور الدكتور حازم الديب نائب المحافظ، واللواء حسن موافي السكرتير العام، ورؤساء الوحدات المحلية، والذي تناول مناقشة عدد من الملفات الهامة، منها موقف التصالح والاستعداد لموسم الشتاء والأمطار، وتكثيف الحملات على الاسواق، والنظافة، وكذا استعدادات المحافظة لانتخابات مجلس النواب.

وخلال الاجتماع، أكدت المحافظ على التنسيق الكامل بين مديرية الأمن وجميع الجهات المعنية لتأمين اللجان ومحيطها، إلى جانب التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتجهيز المدارس التي ستُجرى بها عملية الاقتراع، بما يضمن توافر كافة الخدمات الأساسية وتهيئة بيئة مناسبة لسير العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر.

كما وجهت المحافظ بتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات وتحسين الإنارة بمحيط مقار اللجان الانتخابية، وتسهيل حركة المواطنين، مشيرةً إلى تشكيل لجان ميدانية للمرور على المقار الانتخابية لمتابعة جاهزيتها الكاملة، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو معوقات.

واكدت الدكتورة جاكلين عازر على أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مع الالتزام التام بالحيادية والشفافية، وتيسير الإجراءات لجميع المواطنين دون أي تمييز، مؤكدةً أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات تعكس الوعي الوطني الحقيقي لأبناء المحافظة، وتجسد دعمهم لمسيرة الديمقراطية وبناء الجمهورية الجديدة.