القبض على الملاكم المتهم بمشاركة والده في دهس عائلة أمام نادي بيفرلي هيلز
تعرف على حالة بطاقتك وموقف الصرف.. كيفية الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة
قرار جمهوري بضم السويدي والشريف لعضوية مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
الإدارية العليا ترفض 89 طعنا على استبعاد مرشحين من انتخابات النواب
بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني
سعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025
بيان عربي إسلامي: ندين مصادقة الكنيست على ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة
500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
رفض طعن هيثم الحريري على حكم استبعاده من الترشح للنواب
الخارجية: 32 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي
نتنياهو يتراجع عن ضم الضفة الغربية.. ماذا حدث؟
وقت يستجاب فيه الدعاء يتكرر 5 مرات في اليوم.. يغفل عنه الكثيرون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ البحيرة: رفع درجة الاستعداد لانتخابات مجلس النواب 2025 وتجهيز المقار واللجان

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على رفع درجة الاستعداد بجميع مدن ومراكز المحافظة، لانتخابات مجلس النواب المقرر انعقادها يومي 10 و11 نوفمبر 2025، وذلك لضمان جاهزية المقار واللجان الانتخابية واستقبال الناخبين في أجواء آمنة ومنظمة.

جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم بحضور الدكتور حازم الديب نائب المحافظ، واللواء حسن موافي السكرتير العام، ورؤساء الوحدات المحلية، والذي تناول مناقشة عدد من الملفات الهامة، منها موقف التصالح والاستعداد لموسم الشتاء والأمطار، وتكثيف الحملات على الاسواق، والنظافة، وكذا استعدادات المحافظة لانتخابات مجلس النواب.

وخلال الاجتماع، أكدت المحافظ على التنسيق الكامل بين مديرية الأمن وجميع الجهات المعنية لتأمين اللجان ومحيطها، إلى جانب التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتجهيز المدارس التي ستُجرى بها عملية الاقتراع، بما يضمن توافر كافة الخدمات الأساسية وتهيئة بيئة مناسبة لسير العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر.

كما وجهت المحافظ بتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات وتحسين الإنارة بمحيط مقار اللجان الانتخابية، وتسهيل حركة المواطنين، مشيرةً إلى تشكيل لجان ميدانية للمرور على المقار الانتخابية لمتابعة جاهزيتها الكاملة، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو معوقات.

واكدت الدكتورة جاكلين عازر على أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مع الالتزام التام بالحيادية والشفافية، وتيسير الإجراءات لجميع المواطنين دون أي تمييز، مؤكدةً أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات تعكس الوعي الوطني الحقيقي لأبناء المحافظة، وتجسد دعمهم لمسيرة الديمقراطية وبناء الجمهورية الجديدة.

البحيرة محافظ البحيرة الإنتخابات لجان الإنتخابات المقر الإنتخابات

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

الذهب

325 جنيها تراجعا بأسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

مشغولات ذهبية

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

حالة الطقس اليوم

الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

صبري فواز

جمهور حقير ومنافق.. صبري فواز يرد على الهجوم على صورته مع ابنته

امام عاشور

بعد إصابته بفيروس A..آخر تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور

الشيخ عبدالله شحاته

قلد صوته على الهواء.. عبد الله شحاتة: الشيخ محمود البنا كان من نسل رسول الله.. فيديو

القمة المصرية الأوروبية

مساعد وزير الخارجية المصري: الاتحاد الأوروبي أصبح شريكا اقتصاديا بمعنى الكلمة لمصر

أرشيفية

بعد رفع أسعار الوقود.. تحركات استباقية لضبط الأسواق ومنع زيادة أسعار السلع

بالصور

بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني

سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات

ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين

فيديو

سهام صالح

صعبان عليا.. سهام صالح ترد على عصام الحضري بعد هجومه الناري ووصفه لها بـ "نفسيات مريضة"

المتهمين

القبض على المتهمين بسحل كلب في القليوبية

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

المتهمة

القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية

