البحيرة: رفع 3172 حالة إشغال طريق مخالف خلال حملات مكبرة

الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الميدانية لرفع الإشغالات وتحقيق الانضباط بالشارع والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن.

قامت الوحدة المحلية لمركزى كفر الدوار ودمنهور، وبالتنسيق مع شرطة المرافق بالبحيرة، بحملات مكبرة لإزالة الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية بعدد من المناطق والشوارع.

وأسفرت عن رفع عدد 3172 حالة إشغال طريق عبارة عن

2888 حالة اشغال بمركز كفر الدوار ثابت ومتحرك، بالإضافة إلى إزالة 6 أكشاك مخالفة بعدد من شوارع ومناطق المدينة، من بينها: شارع المحكمة، شارع الحدائق، شارع اللقاء، منطقة التمليك، ومدخل المدينة.

كما شهد مركز ومدينة دمنهور رفع عدد 284 حالة إشغال طريق مخالف متنوع مابين ثابت ومتحرك، بشوارع: النادي، الجيش، النفق، أحمد محرم، المستشفى، المشتل، والجمهورية.

وأكدت محافظة البحيرة على استمرار تنفيذ تلك الحملات المكبرة بشكل يومي ومكثف بجميع المراكز والمدن، لتحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على النظام العام والمظهر الحضاري لكافة المناطق.