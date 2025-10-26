برلمانية: مصر تؤكد للعالم من قلب العاصمة الإدارية أن السلام هو طريق البناء والتقدّم

أكدت النائبة هند حازم حبيب عضو مجلس النواب أن احتفالية "وطن السلام" التي أقيمت بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي جسدت المعنى الحقيقي لرسالة مصر التاريخية كوطن للسلام ومنارة للاستقرار في منطقة مضطربة، ورسّخت في الوقت ذاته النهج المصري القائم على الإيمان بالسلام كخيار استراتيجي لبناء الجمهورية الجديدة.

وأضافت النائبة هند حازم أن كلمة الرئيس السيسي خلال الاحتفالية عبّرت بصدق عن ضمير الدولة المصرية التي كانت ولا تزال تنادي بالسلام، وتؤمن بأن التنمية لا تتحقق إلا في مناخ من الاستقرار والتعاون الإنساني مؤكدة أن توقيع الرئيس على "رسالة سلام من مصر إلى العالم" يجسّد رؤية الدولة المصرية في أن السلام هو الأساس الحقيقي للتقدم والبناء.

وأشارت عضو مجلس النواب أن الرسالة التي وجّهها الرئيس السيسي للعالم من قلب العاصمة الإدارية الجديدة تحمل معاني عميقة، حيث تؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة لترسيخ قيم السلام وصون الأمن الإقليمي والدفاع عن العدالة الإنسانية، مشيرة إلى أن هذا الموقف يعكس سياسة مصر الخارجية المتوازنة التي تسعى دائما إلى نشر ثقافة التعايش ونبذ العنف والتطرف.

وأشارت النائبة إلى أن إشادة الرئيس بجهود وقف الحرب في غزة تعبّر عن الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدة أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أدت دورًا محوريًا في التهدئة، ودفعت بكل قوتها الدبلوماسية والإنسانية من أجل وقف نزيف الدم الفلسطيني، والعمل على تحقيق سلام شامل وعادل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.