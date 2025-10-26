قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: قطاع الصحة يأتي على رأس أولويات أجندة عمل الحكومة
الداخلية ترفع جاهزيتها لتأمين افتتاح المتحف الكبير.. تكنولوجيا حديثة ورجال على العهد
سفير الهند لدى مصر: المتحف المصري الكبير إنجاز تاريخي ومعلم ثقافي عالمي
انخفاض أسعار الحج السياحي حتى 20 ألف جنيه في كل البرامج
عالمة مصريات فرنسية: المتحف المصري الكبير دعوة للعالم لاكتشاف ثراء الحضارة المصرية القديمة
من الصناعة إلى التعليم.. مدبولي يفاجئ مدرسة ابتدائية بالسويس ويتفقد سير العملية التعليمية
الطفلة ريـتـاج.. الفلسطينية التي جلست بجوار الرئيس السيسي تحمل وجع غزة
بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف
أسامة حسني يكشف عن منافس القلعة الحمراء.. تفاصيل
محافظ الدقهلية: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير القطاع الصحي وتحسين الخدمات للمواطنين
ببطاقات مضروبة.. موظفان بخدمة العملاء يستوليان على أرقام هواتف المواطنين المميزة لإعادة بيعها
الداخلية تداهم أوكار الكيف.. مقتل 4 عناصر خطرة وضبط مخدرات بـ 88 مليون جنيه
حوادث

الداخلية تداهم أوكار الكيف.. مقتل 4 عناصر خطرة وضبط مخدرات بـ 88 مليون جنيه

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات،وذلك في ضربات أدت لمصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة أسوان.

أكدت معلومات وتحريات قطاعي (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة، سبق الحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "مخدرات - قتل عمد - سرقة بالإكراه - خطف "، بنطاق محافظة أسوان ، وضبط باقى عناصر تلك البؤر ، وبحوزتهم (قرابة 722 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، شابو، آيس، هيروين، بانجو، بودر، هيدرو، إستروكس، شادو" – 67 قطعة سلاح نارى "رشاش جرينوف، 15 بندقية آلية، 36 بندقية خرطوش، 14 فرد خرطوش، طبنجة).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (88) مليون جنيه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .

الأجهزة الأمنية ضبط عناصر بؤر إجرامية المواد المخدرة الأسلحة النارية

