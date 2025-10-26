كتب بدون تصريح.. القبض على مالك مطبعة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن مطبعة "بدون ترخيص" بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مطبعة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة بطباعة العديد من الكتب والأغلفة الروائية والأدبية بدون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المطبعة وضبط (المدير المسئول) ، وبحوزته (قرابة 15 ألف من الكتب والأغلفة الروائية والأدبية بالمخالفة لقانون حماية الملكية الفكرية)، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، استمراراً لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.