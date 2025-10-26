قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفير الهند لدى مصر: المتحف المصري الكبير إنجاز تاريخي ومعلم ثقافي عالمي
انخفاض أسعار الحج السياحي حتى 20 ألف جنيه في كل البرامج
عالمة مصريات فرنسية: المتحف المصري الكبير دعوة للعالم لاكتشاف ثراء الحضارة المصرية القديمة
من الصناعة إلى التعليم.. مدبولي يفاجئ مدرسة ابتدائية بالسويس ويتفقد سير العملية التعليمية
الطفلة ريـتـاج.. الفلسطينية التي جلست بجوار الرئيس السيسي تحمل وجع غزة
بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف
أسامة حسني يكشف عن منافس القلعة الحمراء.. تفاصيل
محافظ الدقهلية: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير القطاع الصحي وتحسين الخدمات للمواطنين
ببطاقات مضروبة.. موظفان بخدمة العملاء يستوليان على أرقام هواتف المواطنين المميزة لإعادة بيعها
الداخلية تداهم أوكار الكيف.. مقتل 4 عناصر خطرة وضبط مخدرات بـ 88 مليون جنيه
ماليزيا والبرازيل تؤيدان الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل بتهمة الإبادة في غزة
تفاصيل جديدة في دعوي حبس رفعتها طليقة نجم الأهلي | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

لعدم وجود صفة .. رفض دعوى مواطن لإلغاء ترشح «القائمة الوطنية من أجل مصر»

مجلس الدولة
مجلس الدولة
إسلام دياب

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، بعدم قبول دعوى مقامة من مواطن ضد مترشحة في القائمة الوطنية من أجل مصر عن دائرة الأقصر ، مما يعني تأييد المحكمة لترشح المذكورة ولا يوجد ما يمنع ترشحها، وجاء حكم المحكمة بتأييد ترشحها بعد ثبوت عدم وجود صفة لمقيمي الدعوى، أو ثبوت ضرر يقع عليه من ترشحها، مما يعني عدم قبول الدعوى.

 دعوى مقامة من مواطن ضد مترشحة في القائمة الوطنية من أجل مصر 

وذكر المُدعي شرحًا لدعواه ، أنه فوجئ فور إعلان الكشوف النهائية لقوائم المرشحين لمجلس النواب 2025 بوجود اسم المُدعى عليه الثالث مدرج في القائمة الوطنية من أجل مصر عن دائرة الأقصر، ونعى على قرار إدراج المذكورة بمخالفته أحكام الدستور والقانون لتخلف شرط حسن السمعة في حقها بسبب وجود محاضر وقضايا وشكاوى خاصة بها، مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة .

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها ، المُدعي يهدف من دعواه إلى الحُكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قبول أوراق ترشح المذكورة ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر - دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان قبول ترشح هذه القائمة، ولما كانت هذه المنازعة تتصل مباشرة بمدى مشروعية ترشح المُدعى عليها الثالثة ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر .

وإذ لم يثبت المُدعي أنه في حالة قانونية خاصة بالنسبة لقرار ترشحها تجعله مؤثر تأثيرًا مباشرًا في مصلحة ذاتية له، كما أن الأوراق قد خلت مما يفيد أن المُدعي هو الممثل القانوني للقائمة الوطنية من أجل مصر أو الممثل القانوني لإحدى القوائم المنافسة، كما لم يقدم ما يثبت ذلك، ومن ثم فإن المُدعي ليست له صفة في طَلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار الخاص بقبول ترشحها ، الأمر الذي تقضى معه المَحْكَمَةُ بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة .

محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة دعوي مقامة من مواطن ضد مترشحة في القائمة الوطنية من أجل مصر القائمة الوطنية من أجل مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفشه

اللهم أجرنا في مصيبتنا.. الموت يفجع «أفشة» نجم الأهلي

حادث طريق السويس

الحقوني هموت .. تفاصيل صادمة في حادث السويس المروع | صور

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

عمرو أديب

زودلي المرتب .. عمرو أديب يوجه طلبا مباشرا لرئيس الوزراء على الهواء

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

جنيهات ذهب

سعر الجنيه الذهب الآن في مصر.. وهذه قيمة عيار 21

الدولار

أقل سعر للدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد 26-10-2025

يانيك فيريرا

رحيل فيريرا يقترب .. وجوميز على أعتاب قيادة الزمالك |تفاصيل

ترشيحاتنا

عملية جراحية في المنوفية

ولادتان قيصريتان ناجحتان في ظروف دقيقة بمستشفى أشمون العام

جولة محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يتابع تطوير ورفع كفاءة قطاع جديد بكورنيش حي شرق شبين الكوم

في إطار الحرص على مشاركة أبناء محافظة بورسعيد في الحدث التاريخي العالمي المتمثل في افتتاح المتحف المصري الكبير،

تعرّف على أماكن الشاشات العملاقة الناقلة لاحتفال افتتاح المتحف المصري بأحياء بورسعيد

بالصور

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

لوك جذاب .. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

أحمد فهمي

بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف

نجوم تزوجوا في السر

زيجات سرية في الوسط الفني.. منة شلبي آخر من انضم للقائمة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد