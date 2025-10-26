إحالة 4 سائقين متهمين بالتشاجر بالأسلحة البيضاء إلى الطب الشرعي

أمرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة 4 سائقين متهمين بالتشاجر بالأسلحة البيضاء علي خلفية خلاف حول أولوية المرور والذي أسفر عن إصابة بعضهم بجروح، إلى الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لهم.

تفاصيل الواقعة

وكشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو، تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام عدد من قائدي سيارات الأجرة بالتعدي على آخر بالقاهرة.

تبين بالفحص عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن وأن ما حدث هو مشاجرة بين أربعة سائقين، أصيب ثلاثة منهم بجروح متفرقة، وجميعهم يقيمون في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وذلك لخلاف نشب بينهم حول أولوية تحميل الركاب بأحد المواقف بدائرة قسم شرطة الأزبكية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة بسبب الخلاف على الدور بالموقف.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.