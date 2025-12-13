قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المالية: تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين خلال الفترة المقبلة
3 أسباب وراء غضب توروب عقب مباراة انبي بكأس عاصمة مصر
انهيار الجسور وتصدع السدود.. شاهد فيضانات واشنطن تبتلع مدينة كاملة وفرار السكان
غضب جماهيري وفوضى في ملعب هندي بعد مغادرة ميسي المفاجئة
مصر وإسبانيا تبحثان تفعيل الحوار الاقتصادي وعقد منتدى أعمال مشترك في 2026
أسعار جرامات الذهب كل الأعيرة اليوم السبت 13-12-2025
رئيس الوزراء يتفقد الوحدة البيطرية بقرية نوى ضمن مشروعات حياة كريمة بالقليوبية
الزراعة: إطلاق مبادرة نوعية لدعم صغار المزارعين وتعزيز الميكنة الزراعية
سامي سعد: الأعلى للجامعات رفض ضم خريجي العلوم الرياضية للمهن الطبية
دعاء الشفاء .. 10 كلمات لمن أصابه تعب أو ألم في جسده
شهادة العريس وصديقه والمصور| أسرار فيديو صلاة عروسين خلال سيشن هزّ السوشيال ميديا
الذهب المغشوش .. رئيس الشعبة يوضح ويقدم نصائح للناس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

انفراجة.. أحمد حسن يبشر جمهور الزمالك بحل الأزمات المالية

الزمالك
الزمالك
سارة عبد الله

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن انفراجه داخل نادي الزمالك بشأن الأزمات المالية.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: “مجلس الزمالك يتحرك حاليا لإنهاء العديد من الأزمات المالية وتوفير موارد جديدة”.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم السبت، على ملعب النادي، في إطار التحضيرات الجادة لمواجهة حرس الحدود، المقرر إقامتها يوم 20 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر. 

ويأتي ذلك بعد فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين، بهدف استعادة الجاهزية البدنية والذهنية قبل استئناف المشوار في البطولة.

راحة لمدة 3 أيام بقرار فني

كان أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد قرر منح اللاعبين راحة سلبية لمدة ثلاثة أيام، عقب التعادل المثير أمام كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 3-3، في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر. وفضّل الجهاز الفني إراحة اللاعبين لتخفيف الضغط البدني، خاصة بعد الأداء القوي والمجهود الكبير المبذول في المباراة.

التركيز على مواجهة حرس الحدود

يدخل الزمالك مرحلة الإعداد لمباراة حرس الحدود وسط تركيز كبير من الجهاز الفني على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في اللقاء السابق، والعمل على رفع معدلات الانسجام بين اللاعبين، مع التأكيد على أهمية تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقف الفريق في جدول ترتيب المجموعة.

أحمد حسن الزمالك مجلس الزمالك نادي الزمالك

الارصاد الجوية

انتهاء الموجة الباردة .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

محمد صلاح

ليفربول يعلن شرطه الوحيد للتخلي عن محمد صلاح في يناير

أحمد السقا

أول تعليق لـ أحمد السقا بعد حذف فيديو دعم محمد صلاح من إنستجرام والفيس

محمد صلاح

«لم أقل هذا من قبل».. سلوت يفتح ملف أزمة محمد صلاح في ليفربول

بيراميدز

الليلة.. بيراميدز على موعد مع التاريخ بمواجهة فلامنجو البرازيلي بكأس القارات

كأس العرب

4 منتخبات تتأهل .. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرب

دعاء السجود

ما هي صيغة دعاء سجود السهو؟.. كلمات ثابتة عن النبي لا تغفل عنها

كيف تتساقط ذنوبك

كيف تتساقط ذنوبك كأوراق الشجر؟.. بـ4 أذكار قبل وبعد أذان الفجر

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | أجهزة منزلية تهدد صحة الرئة .. مشروبات تساعد على نمو الشعر

درجة حرارة الجسم

كمادات الأمان.. سر خفض حرارة الأطفال دون مخاطر

الابراج

حظك اليوم.. توقعات الأبراج الجمعة 12 ديسمبر 2025

أفراح النجوم في 24 ساعة.. فرحة هنيدي ونادية مصطفى بابنتيهما وزفاف دارين حداد

حفل زفاف ابنة محمد هنيدي

بحضور الأهل.. دارين حداد تحتفل بزفافها على شاب خارج الوسط الفني..صور

دارين حداد

رئيس مياه الشرقية يستقبل مدير الأورمان لتوصيل 4500 وصلة للأسر الأولى بالرعاية

مياة الشرب بالشرقية

أكلة العدس ملك الشتاء.. قيمة غذائية عالية وفوائد صحية| وصفات جديدة

لماذا العدس ملك الشتاء؟

حقيقة الذهب المغشوش

الذهب المغشوش .. رئيس الشعبة يوضح ويقدم نصائح للناس

صورة من الفيديو

شهادة العريس وصديقه والمصور| أسرار فيديو صلاة عروسين خلال سيشن هزّ السوشيال ميديا

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

