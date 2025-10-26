قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أنقرة ترحب بإعلان حزب العمال الكردستاني سحب قواته من تركيا
التعليم العالي: استقبال وفد إفريقي بفرع البحر المتوسط بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد
مدبولي: إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة نقلة نوعية في تطوير التعليم الجامعي
الكشف عن هوية الملياردير المتبرع بدفع رواتب الجيش الأميركي خلال الإغلاق الحكومي
غضب أحمر في ليفربول.. ماذا يحدث داخل فريق محمد صلاح؟
خبير يشرح أسباب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج
عبد الغفار: القيادة السياسية تمنح ملف الصحة الأولوية القصوي
«النقض» ترفض الطعن المقدم من دفاع سعد الصغير على حكم حبسه 6 أشهر
غزة تواجه حرب البقاء وسط تدمير شامل وانهيار الخدمات الأساسية
الفيومي: القطاع الخاص شريك رئيسي في تطوير الغزل والنسيج الحكومي
الأهلي يتظلم من الحكم السنغالي.. ويطلب عدم إيقاف جراديشار
حوادث

حبس سيدة تعدت بالضرب على أطفالها داخل حمام شقتها بطنطا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

أصدر المستشار أحمد صفوت المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة ثان طنطا بفتح باب التحقيق في واقعة اعتداء سيدة علي اطفالها داخل الحمام بشقتها بطنطا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وحجزها علي ذمة التحقيقات لحين ورود التحريات .

قرار عاجل من النيابة 

كما وجهت النيابة العامة بسماع أقوال والدة الاطفال التي عللت الواقعة لخلافات أسرية مع والدهم وشهود عيان من الجيران بمحل إقامتها فضلا عن تفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث.


وكان ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا نجحوا في تحديد هوية السيدة عقب تسريب مقطع الفيديو المتداول عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وضبطت كما تم اقتيادها.

تفاصيل الواقعة 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوقوع واقعة اعتداء سيدة علي اطفالها بنطاق دائرة القسم.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الواقعة للوقوف على آخر تطوراته.

ضبط المتهمة


وبنقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهمه وعرضها علي جهات التحقيق .
 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

