حبس سيدة تعدت بالضرب على أطفالها داخل حمام شقتها بطنطا

أصدر المستشار أحمد صفوت المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة ثان طنطا بفتح باب التحقيق في واقعة اعتداء سيدة علي اطفالها داخل الحمام بشقتها بطنطا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وحجزها علي ذمة التحقيقات لحين ورود التحريات .

قرار عاجل من النيابة

كما وجهت النيابة العامة بسماع أقوال والدة الاطفال التي عللت الواقعة لخلافات أسرية مع والدهم وشهود عيان من الجيران بمحل إقامتها فضلا عن تفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث.



وكان ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا نجحوا في تحديد هوية السيدة عقب تسريب مقطع الفيديو المتداول عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وضبطت كما تم اقتيادها.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوقوع واقعة اعتداء سيدة علي اطفالها بنطاق دائرة القسم.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الواقعة للوقوف على آخر تطوراته.

ضبط المتهمة



وبنقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهمه وعرضها علي جهات التحقيق .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.