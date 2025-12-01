ختام معسكر المحاضرين ومعدي اللياقة البدنية للحكام

اختُتمت اليوم فعاليات معسكر المحاضرين ومعدي اللياقة البدنية للحكام بمركز المنتخبات الوطنية بالسادس من أكتوبر، والذى نظمته لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى، برئاسة أوسكار رويز، وتحت إشراف الاتحاد الدولى لكرة القدم FIFA، بمشاركة 25 محاضرًا و25 معدًا للياقة البدنية واستمر لمدة 4 أيام.

وشهد اليوم الختامي، محاضرات نظرية وتدريبات عملية تحت إشراف المحاضرين الدوليين، عصام عبد الفتاح والتونسى حناشى أبوبكر وأوسكار رويز، وشارك في إلقاء المحاضرات فهيم عمر ومحمد الحنفى ومحمد يوسف، أعضاء اللجنة الفنية للحكام.

من جانبه، شدد أوسكار رويز على المحاضرين بضرورة نقل وتوصيل هذه المحاضرات للحكام في مختلف المناطق على مستوى الجمهورية.

ويأتي هذا المعسكر في إطار حرص مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة المهندس هانى أبوريدة على تطوير منظومة التحكيم والنهوض بها.