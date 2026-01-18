قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: ترامب فرض رسوما جمركية على أقرب حلفائه الأوروبيين في الناتو
أحمد موسى: 25 يناير يوم عيد الشرطة والوعي المصري في مواجهة التحديات
وزير الصحة السوداني يعلن احتواء مرض الكوليرا في معظم الولايات
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم
ترامب يطلق «مجلس السلام» لتجاوز الدور التقليدي لمجلس الأمن
عياد رزق: رسالة ترامب للرئيس السيسي تؤكد مكانة مصر ودورها في استقرار المنطقة
أحمد مجاهد: إطلاق جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية بقيمة نصف مليون جنيه
بين ترانيم الكنائس ودفء القلقاس.. مصر تحتفل بليلة الغطاس في أبرد ليالي طوبة
بمشاركة أحمد حجازي .. نيوم يتفوق على الهلال السعودي 1-0 في الشوط الأول
عبدالعاطي: إسرائيل ما زالت تعرقل دخول المساعدات والمستلزمات الطبية
ظاهرة جوية تبدأ الساعة 3 فجرًا والصغرى تصل 1.. تحذير عاجل من الأرصاد
ضربة للسنغال قبل نهائي إفريقيا.. إصابة الظهير الأيمن تُجبر الجهاز الفني على تعديل التشكيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بين ترانيم الكنائس ودفء القلقاس.. مصر تحتفل بليلة الغطاس في أبرد ليالي طوبة

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
ميرنا رزق

تشهد الكنائس القبطية الأرثوذكسية في مختلف أنحاء الجمهورية، في هذه الساعات، حالة من الزخم الروحي مع توافد الأقباط للمشاركة في قداسات ليلة عيد الغطاس المجيد، التي تُقام مساء اليوم، استعدادا للاحتفال صباح غدا الإثنين 19 يناير بأحد الأعياد السيدية الكبرى، في الكنيسة في أجواء تجمع بين الخشوع والفرح رغم برودة طقس شهر طوبة.

قداسات عيد الغطاس 

وخلال القداسات، تتعالى الألحان والترانيم الخاصة بعيد الغطاس، معلنة فرحة الكنيسة بذكرى معمودية السيد المسيح في نهر الأردن، على يد يوحنا المعمدان، النبي السابق والمهيئ للطريق، الذي عاش حياة نسك وتجرد، وكرس خدمته لدعوة الناس إلى التوبة، وكان شاهدا أمينا للحظة الظهور الإلهي، حين اعتمد المسيح فانفتحت السماوات، وحل الروح القدس بهيئة حمامة، وسمع صوت الآب شاهدا للابن.

ويتضمن طقس قداس عيد الغطاس صلوات اللقان، وهو طقس كنسي عميق المعنى، تُقام فيه صلوات تقديس المياه داخل الكنيسة، في ارتباط مباشر بقداس العيد، تذكارا لتقديس السيد المسيح لمياه نهر الأردن، ويعبر اللقان عن إيمان الكنيسة بأن الخليقة كلها تقدست بظهور المسيح واعتماده. 

وتحمل المعمودية التي يُعد عيد الغطاس أصلها ورمزها، معنى جوهريا في الإيمان المسيحي، إذ تمثل الولادة الجديدة والدخول إلى حياة الشركة مع الله، فالإنسان بالمعمودية يُدفن مع المسيح ويقوم معه، ليبدأ حياة جديدة مملوءة بالنعمة، وهو المعنى الذي تؤكد عليه الكنيسة في صلوات هذه الليلة، باعتبار الغطاس إعلانا للخلاص وتجديدا للعهد مع الله.

الغطاس والقلقاس والقصب 

ومع امتداد الأجواء الروحية من الكنائس إلى البيوت، تحافظ الأسر المصرية على تقاليد شعبية ارتبطت بعيد الغطاس عبر الأجيال، يأتي في مقدمتها إعداد القلقاس كوجبة رئيسية للعيد، إذ يرمز القلقاس إلى الحياة الجديدة، حيث لا يؤكل إلا بعد تقشيره وتنظيفه وطهيه جيدا، في إشارة رمزية إلى خلع الإنسان العتيق وبدء حياة نقية بعد المعمودية. 

ويأتي القصب مصاحبا للقلقاس، ليعبر عن الفرح والبساطة وحلاوة العيد، كما يرمز لاستقامة الحياة الروحية، إذ ينمو القصب مستقيما ويعطي حلاوة من داخله.

وهكذا يظل حدث ليلة الغطاس واحدا من أكثر المناسبات التي تجمع بين عمق الطقس الكنسي ودفء العادات الشعبية، حيث تتوحد صلوات القداسات، وطقس اللقان، ومعاني المعمودية، مع فرحة البيوت ولمة العائلة، ليبقى العيد شاهدا حيا على إيمان متجذر، وتراث روحي وإنساني يميز المجتمع المصري عبر العصور.

عيد الغطاس عيد الغطاس المجيد الكنيسة الأعياد السيدية الكبرى قداسات عيد الغطاس معمودية السيد المسيح الظهور الإلهي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهائي أمم إفريقيا 2025

ببلاش.. القنوات المفتوحة لنقل نهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

سعر الذهب

400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21

المغرب والسنغال

بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

إنستاباي

إنستاباي يطلق خدمة جديدة لملايين العملاء في 2026.. كيف تستخدمها؟

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد دقائق من توزيعها باللجان

محمد صلاح

صلاح يتولى الأمر.. ملف مزدوجي الجنسية يدعم منتخب مصر في المونديال

ترشيحاتنا

الجونة

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس عاصمة مصر

منتخب السنغال

أسطورة السنغال يوجه رسالة هامة للجماهير قبل مواجهة المغرب

إيفرتون

إيفرتون يحقق الفوز على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

بالصور

في اليوم السادس للمرحلة الأولى من الموجة الـ"28"..إزالة 9 حالات تعدي بناء مخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بتكلفة 30 مليون جنيه.. افتتاح أقسام العمليات الجراحية والعظام والأطفال بمستشفى السعديين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد انبساط .. لاروسي تتعاون مجددًا مع محمد قماح في أغنية «أنا نجمة»

لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح

مياه الشرقية تنافش مع مديرية الشباب والرياضة رفع الوعي لدى النشء

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

فيديو

استغاثة مخرج شهير

ربطوا والدته 10 ساعات على السرير.. استغاثة مخرج تشعل الغضب ضد مستشفى بالمهندسين

وفاة الفنان بشير محمود

له أعمال خالدة.. رحيل الفنان محمود بشير بعد معاناة مع المرض

ارتبط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

حقيقة ارتباط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بامي

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات الموقف الإسرائيلي في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: النزوح الداخلي.. أزمة صامتة

المزيد