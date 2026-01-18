أحمد موسى: ترامب فرض رسوما جمركية على أقرب حلفائه الأوروبيين في الناتو

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوما جمركية على أقرب حلفائه الأوروبيين في حلف الناتو؛ بسبب معارضتهم لخطته في ضم جزيرة جرينلاند.

من المستفيد من الخلاف بين أوروبا وأمريكا؟

وأضاف خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن روسيا هي الدولة الوحيدة المستفيدة من الخلاف المتصاعد بين أوروبا وأمريكا.

وأشار إلى أن الرئيس ترامب من المقرر أن يلقي كلمة في منتدى دافوس بسويسرا، ولا أحد يعلم ماذا سيقول، ولكنه سيلقي كلمة مهمة غير متوقعة.

منتدى دافوس

ونوه بأن قادة العالم سيشاركون في منتدى دافوس وسط حضور دولي كبير، موضحا أن ترامب أعلن مؤخرا انسحابه من عشرات المنظمات الأممية؛ ما يعني إضعاف الأمم المتحدة، لأن أمريكا أكبر الممولين لهذه المنظمات.