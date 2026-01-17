نائب: رسالة الرئيس ترامب تثبت دعم مصر لجهود السلام والأمن الإقليمي

أعرب النائب محمد رزق عن تقديره لرسالة الرئيس دونالد ترامب، مؤكدًا أن ما جاء فيها يعكس تقديره لدور مصر المحوري في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة ويمثل اعترافًا دوليًا بدور القاهرة في الحفاظ على التوازن الإقليمي.

وأشار رزق في تصريح صحفي إلى أن الرسالة تعكس حرص ترامب على ترسيخ دعائم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن مصر تقدر هذه الجهود وتثمنها.

كما أكد النائب أن اهتمام الرئيس ترامب بقضية نهر النيل يعكس فهمًا عميقًا لأهمية هذا الملف بالنسبة لمصر، حيث يعد النيل شريان حياة المصريين، مشددًا على أن القاهرة تلتزم بالتعاون الجاد والبناء مع دول حوض النيل وفقًا لمبادئ القانون الدولي، وبما يحقق مصالح جميع الأطراف دون إضرار بأي دولة.

وأضاف رزق أنه في هذا الإطار، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة شكر وتقدير إلى الرئيس ترامب، أكد فيها موقف مصر وثوابتها بشأن الأمن المائي، مُعربًا عن دعم مصر لجهوده في هذا الملف الحيوي، وتطلع إلى مواصلة التنسيق والعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وأكد النائب أن مصر ستظل ثابتة على موقفها من قضايا الأمن القومي، ومستمرة في الدفاع عن مصالحها المائية، مع الحرص على الحلول السلمية التي تحقق التنمية والاستقرار للجميع.