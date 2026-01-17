أفضل سورة في القرآن لقضاء الحوائج قبل الفجر.. اقرأها واذكر حاجتك

لاشك أن معرفة أفضل سورة في القرآن لقضاء الحوائج قبل صلاة الفجر هي جل ما يسعى إليه الجميع، وقد أرشدنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أرشدنا إلى أن الدعاء في ذاته عبادة من أكرم العبادات عند الله سبحانه وتعالى، كما أن الدعاء هو وسيلة لمناجاة الله سبحانه وتعالى، وأخبرنا أيضًا أن كل دعاء مستجاب سواء في الدنيا أو الآخرة، ولعل أفضل سورة في القرآن لقضاء الحوائج قبل الفجر تأتي في الصدارة، ليس هناك أفضل من كلام الله تعالى لاغتنام فضله به، فإذا كان الدعاء هو أكثر ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، فإن كلام الله هو أفضل الأفضل ، ومن هنا تأتي أهمية معرفة أفضل سورة في القرآن لقضاء الحوائج قبل صلاة الفجر، والتي تجعل أكبر أحلامك حقيقة وواقع.

أفضل سورة في القرآن لقضاء الحوائج قبل الفجر

حدد أهل العلم الكثير من فضائل سور القرآن الكريم في قضاء الحوائج، ومنها :أن قراءة سورة الفاتحة تساعد في قضاء الحاجات لأصحابها مهما كانت مستحيلة من وجهة نظر صاحبها، وذلك عند قراءتها 100 مرة.

كما بين أهل العلم، أن قراءة سورة الفاتحة 41 مرة بين صلاة الصبح ونافلتها والاستمرار على هذا الأمر 40 يومًا، تساعد في قضاء حاجة السائل مهما كانت حتى وإن كان الشخص عقيمًا يرزقه الله سبحانه الذرية الصالحة.

ويُشار أيضًا إلى أن قراءة سورة الإخلاص 11 مرة عقب كل صلاة من الصلوات الخمس المفروضة، ويعقبها المصلي بقول هذا الدعاء: ” اللهم أجمع بيني وبين حاجتي كما جمعت بين أسمائك وصفاتك ياذا الجلال والإكرام” 3 مرات، ثم يقوم بقراءة الفاتحة يُقضى للمصلي حاجته بإذن الله تعالى.

وجاء أنه في حالة وجود حاجة يرغب العبد في أن تُقضى عاجلًا، عليه القيام بقراءة سورة هود إلى آخرها 13 مرة، فإن كان في نفسه غاية حتى وإن استصعب عليه فبإذن الله ستُقضى، وإذا كان الإنسان في حاجة إلى معجزة تحدث لتغير له شيء ما أو تلبى له حاجة يرى أنه من الصعب أن تتحقق، عليه قراءة سورة الإسراء دون توقف في يومه، وسوف تقضى له حاجته مهما كانت صعبة.

وكذلك من قرأ سورة النجم 21 مرة لقضاء حاجة قضاها له الله عز وجل، كما يقول النبي الكريم -صل الله عليه وسلم- أن من قرأ سورة يس والصافات يوم الجمعة ثم سأل الله في شيء أعطاه سؤاله.

كما أن المداومة على قراءة سورة الفتح تساعد الأشخاص في الحصول على مبتغاهم من الحاجات بهدف المداومة على قراءتها بهذا الشكل: “يتم قراءة سورة الفتح 11 مرة يوم الجمعة على أن يتم قراءة سورة “إذا جاء نصر الله والفتح” بعد كل مرة تُقرأ سورة الفتح فيها.

وبداية من يوم السبت وحتى نهاية الأسبوع يتم قراءتها 5 مرات فقط، ثم يُردد صاحب الحاجة هذا الدعاء: “يا فتاح افتح يا مفرج فرج يا مسبب سبب يا ميسر يسر يا مسهل سهل يا متمم تمم برحمتك يا أرحم الراحمين “.

وعن قراءة سورة الحشر لقضاء الحوائج وتيسير الأمور، فتقرأ مرة واحدة كل يوم لمدة 40 يومًا، حيث تساعد في قضاء الحاجات وكذلك تساعد في وصول صاحب الحاجة إلى مبتغاه.

أفضل سورة تقرأ بعد الفجر

لا مانع من قراءة سورة يس بعد صلاة الفجر ، ولا بأس بالمواظبة على قراءة يس بعد صلاة الفجر ، ولكن بشرط أن يتم ذلك بشكل ليس فيه تشويش على بقية الذاكرين وقُرّاء كتاب الله تعالى؛ استرشادًا بالأدب النبوي الكريم في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ» رواه الإمام مالك في "الموطأ" والإمام أحمد في "المسند".

ورد في الشرع عن فضل قراءة سورة يس وعِظَمِ ثواب قراءتها؛ في نحو ما أخرجه الدارمي والترمذي -واللفظ له- والبيهقي في "شعب الإيمان" من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا، وَقَلْبُ القُرْآنِ يس، وَمَنْ قَرَأَ يس كَتَبَ اللهُ لَهُ بِقِرَاءَتِهَا قِرَاءَةَ القُرْآنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ».

ولعل أقوى ما جاء في فضل قراءة سورة يسما رواه ابن كثير في تفسيره، قال –صلى الله عليه وسلم-: «من قرأ يس في ليلة أصبح مغفورًا له»، كما وأخرج الطبراني وابن مردويه من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعًا: «مَنْ دَاوَمَ عَلَى قِرَاءَةِ يس كُلَّ لَيْلَةٍ ثُمَّ مَاتَ، مَاتَ شَهِيدًا».

أفضل سورة لاستجابة الدعاء

ورد عن أن قراءة سورة يس 7 مرات تجعل الدعاء مُستجابًا، هذا الكلام لم يرد عليه دليلٌ شرعي، وإنما من الأمور المُجربة عن مشايخنا، حيث إن قراءة القرآن الكريم من أفضل العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه، وإن لم يستجب الله تعالى لدعاء بعد قراءة سورة يس فلا يسخط الإنسان له قد حصل على ثواب القراءة.

وورد عن قول «يس لما قرئت له» ليس حديثًا صحيحًا عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ومعناه أي يقرأ الإنسان سورة يس فإنه يدعو بما شاء ويستجيب الله له.

أفضل سورة للنوم

فقد ورد أنه كان من هديه –صلى الله عليه وسلم- قراءة سورة الإسراء قبل النوم، فعن أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل وهي إحدى سور العتاق كما قال ابن مسعود رضي الله عنه بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العِتاقِ الأُولوهن من تلاد.

أفضل سورة لجلب الرزق

تعد سورة الواقعة من السور التي كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يداوم على قراءتها في صلاة الفجر، وقد أوصت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها النساء بقراءتها، لما لها من فضلٍ عظيمٍ، وأجرٍ كبير.

وورد من فضائلها، أن مداومة قراءتها بتفكر وتدبر آياتها، تمنع الفقر والفاقة، وتجلب الرزق، وتمنع البؤس، حيث قد سميت بسورة الغنى، كما أنمن داوم على قراءتها لم يُكتب من الغافلين، لما فيها من ترهيبٍ وذكرٍ لأهوال القيامة والحساب والعقاب والاحتضار، فلا تترك من يقرؤها فرصة أن يكون غافلًا أبدًا.

وروى ابن دقيق العيد عن عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: قالَ أبو بَكْرٍ: يا رسولَ اللَّهِ أراكَ قد شِبتَ؟ قالَ: «شيَّبتْني هودٌ، والواقعةُ، والمرسلاتُ، وعمَّ يتساءلونَ»، لما ورد في هذه السّور من التّخويف من عذاب الآخرة، وذكر صفات الجنّة.

وروى الهيثمي في معجم الزوائد أنَّ عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - قال: «قرأتُ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سورةَ الواقعةِ فلمَّا بلغْتُ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ قال لي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فرُوحٌ وَرَيحَانٌ يا ابنَ عمرَ».

ومن أصحّ ما جَاء في فضائل وأسرار سورة الواقعة ما رُوي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قرأ سورةَ الواقعةَ كلَّ ليلةٍ لم تُصِبهُ فاقةٌ أبدًا وقد أمرتُ بناتي أن يقرأْنها كلَّ ليلةٍ»، وقراءة الواقعة بابٌ من أبواب الرزق كما في الحديث؛ من قرأها لم يفتقر ومن داوم عليها استغنى؛ حيث سُمّيت في موضعٍ آخر بسورة الغِنى، وفي صحة ذاك الحديث نظر.

