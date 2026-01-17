اتفرج ببلاش.. قنوات ناقلة بالمجان لمباراة مصر ونيجيريا بأمم إفريقيا

القنوات الناقلة المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر ونيجيريا يواجه منتخب مصر نظيره نيجيريا لتحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025

وتقام مباراة منتخب مصر ونيجيريا اليوم السبت في تمام الساعه السادسة مساء على ملعب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا

تُذاع المباراة عبر قنوات مشفرة وأخرى مفتوحة، وجاءت أبرزها كالتالي:

قناة beIN Sports 1 Max

التردد: 10810

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

نظام البث: DVB-S2

نمط الإشارة: 8PSK

القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

قناة TNT المغربية

التردد: 11617

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

نوع البث: مفتوح

طريقة ضبط القنوات الناقلة

لضبط القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا:

الضغط على زر Menu في ريموت الرسيفر.

الدخول إلى إعدادات القنوات واختيار إضافة قناة جديدة.

التوجه إلى قائمة الترددات.

إدخال بيانات القناة (التردد – الاستقطاب – معدل الترميز – معامل تصحيح الخطأ).

الضغط على بحث.

بعد ظهور القناة، يتم الضغط على حفظ لإضافتها إلى القائمة.