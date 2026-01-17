تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

تشهد الآن جروبات الغش على تطبيق تليجرام تداولا لصور قيل أنها تخص امتحانات اللغة العربية التي يؤديها الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 في محافظات المنيا و قنا و كفر الشيخ والقليوبية ، بالاضافة لتداول صور امتحان اللغة الانجليزية بأسيوط

جاء تداول هذه الصور بعد دقائق من توزيع أوراق الأسئلة في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بالمحافظات المذكورة

وكانت قد انطلقت اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 في المواد الأساسية بمختلف المحافظات

4 قرارات عاجلة لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من التسريب والغش



وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن إتخاذ عددا من الإجراءات لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من أي محاولات تسريب أو غش .

حيث شملت قرارات وزارة التربية والتعليم ما يلي :