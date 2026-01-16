“بلاش استعراض عضلات”| اتحاد أمهات مصر يرصد مطالب الأهالي بشأن امتحانات الإعدادية

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، إن امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 في المواد الأساسية المضافة للمجموع تنطلق غدًا السبت بجميع محافظات الجمهورية، وسط حالة من الترقب والقلق لدى الطلاب وأولياء الأمور.

وأشارت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، إلى أن هذه المرحلة تُعد من المراحل التعليمية المهمة في حياة الطالب، مؤكدة أن الهدوء النفسي والاستعداد الجيد هما العاملان الأساسيان لعبور امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بأمان، بعيدًا عن التوتر والضغط الزائد.

وأوضحت مؤسس اتحاد أمهات مصر، أن دور أولياء الأمور خلال هذه الأيام لا يقل أهمية عن دور الطالب نفسه، مشددة على ضرورة توفير مناخ هادئ داخل المنزل، وتنظيم مواعيد النوم، والابتعاد عن المقارنات أو المبالغة في التخويف من امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، مع تقديم الدعم النفسي والتشجيع المستمر للأبناء.

ونصحت عبير، طلاب الشهادة الإعدادية 2026 بالتركيز على المراجعات النهائية دون إرهاق، والالتزام بحل النماذج الاسترشادية، وقراءة الأسئلة بهدوء داخل اللجنة، وإدارة الوقت بشكل جيد بين الأسئلة، وعدم التوقف طويلًا عند سؤال صعب.

وشددت عبير، على أهمية توعية الطلاب بضرورة الالتزام الكامل بتعليمات وزارة التربية والتعليم داخل لجان الامتحانات، وعلى رأسها عدم اصطحاب الهاتف المحمول نهائيًا، والالتزام بجميع القواعد المنظمة لسير الامتحان، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في الأساس لحماية الطلاب أنفسهم والحفاظ على مستقبلهم الدراسي، وتوفير مناخ آمن وعادل يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، بعيدًا عن أي مخالفات قد تعرّضهم للمساءلة أو العقوبات القانونية.

وكانت قد رصدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، عبر صفحة الاتحاد على فيس بوك مطالب أولياء الأمور بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، و أكد أولياء الأمور أنهم يتمنون من مستشاري المواد وضع أسئلة مباشرة وغير معقدة ، كما طالب الأهالي بأن يكون المراقبين لطفاء في التعامل، لأن ده شيء مهم جدًا".

كما طالب الأهالي بأن تخلو امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من استعراض العضلات والمفاجآت، مشددين على ضرورة أن تكون الامتحانات عادلة، ووخالية من الأسئلة التعجيزية .