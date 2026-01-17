قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
معه موبايل.. ضبط الطالب المتسبب في تداول ورقة امتحان العربي بالمنوفية
مصر وهونج كونج تبحثان فرص الاستثمار في الغزل والنسيج والملابس الجاهزة
ببلاش ... القنوات الناقلة المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر ونيجيريا
طلعها من الجبل .. القبض على شخص بحوزتة 526 قطعة أثرية بالمنيا
منذ 40 عاما.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق أول مسح جوي شامل للثروات المعدنية في مصر
التعليم: إجمالي المتقدمين لإمتحانات الإعدادية أكثر من 2 مليون طالباً على مستوى الجمهورية
تنقل مباراة مصر ونيجيريا.. طريقة فك شفرة القناة الجزائرية الأرضية
بدون جيم ولا تكلفة مالية | عادة بسيطة لتحسين الصحة وخسارة الوزن .. نصائح مجربة لزيادة فاعلية
صحيفة "ماركا": براهيم دياز يتألق مع المغرب في أمم أفريقيا ويحرج إسبانيا
أوسيمين الأغلي.. القيمة التسويقية للاعبي منتخبي مصر ونيجيريا
نكرت فضلي.. رسالة قاسية من حسام حبيب بعد أزمة شيرين عبد الوهاب
تغييرات جذرية.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام نيجيريا بكأس أمم إفريقيا
بالصور

أوقاف الشرقية:افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 11 مليون و500 ألف جنيه

مسجد
مسجد
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بإعمار بيوت الله (عز وجل) مادياً وفكرياً، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ودعماً لدور المسجد في بناء الإنسان وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية والوطنية.

أشاد المحافظ بجهود وزارة الأوقاف في التوسع بإنشاء وإحلال وتجديد المساجد على مستوى المحافظة بما يسهم في توفير بيئة إيمانية مناسبة للمواطنين وخدمة المجتمع المحلي.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية أنه فى إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله تم أمس الجمعة الموافق ١٦ يناير ٢٠٢٦ إفتتاح (٤) مساجد بنطاق مراكز المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات معالي الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وبتكلفة إجمالية بلغت (١١ مليون و٥٠٠ ألف جنيهاً)، وشملت الإفتتاحات المساجد التالية:

▪️مسجد التوحيد – قرية الزهراء، مركز الزقازيق (صيانة وترميم – بتكلفة ٧٠٠ ألف جنيها).

▪️المسجد الكبير (إبراهيم البربري) – قرية الرحمانية، مركز أبو كبير (صيانة وترميم – بتكلفة ٨٠٠ ألف جنيهاً).

▪️مسجد النور – قرية عمريط ، مركز أبو حماد (إحلال وتجديد – بتكلفة ٦ مليون جنيهًا).

▪️مسجد كفر أبو العز السدس – مركز الإبراهيمية (إحلال وتجديد – بتكلفة ٤ مليون جنيهًا).

أضاف وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية أن هذه الإفتتاحات تأتي في إطار خطة شاملة لإنشاء وإحلال وتجديد وصيانة المساجد بمختلف مراكز المحافظة، بما يضمن توفير مناخ إيماني مناسب للمصلين ويعزز دور المسجد كمنارة للعلم والعبادة ومركز لنشر الفكر الوسطي المستنير وبناء الإنسان وتهذيب السلوك.

الشرقية محافظ الشرقية القيادة السياسية المسجد القيم الدينية

أوقاف الشرقية:افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 11 مليون و500 ألف جنيه

بدون جيم ولا تكلفة مالية | عادة بسيطة لتحسين الصحة وخسارة الوزن .. نصائح مجربة لزيادة فاعلية

الكشف الطبي على 2100 مريض بقافلة السنيطة بالشرقية

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

