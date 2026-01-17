أوقاف الشرقية:افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 11 مليون و500 ألف جنيه

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بإعمار بيوت الله (عز وجل) مادياً وفكرياً، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ودعماً لدور المسجد في بناء الإنسان وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية والوطنية.

أشاد المحافظ بجهود وزارة الأوقاف في التوسع بإنشاء وإحلال وتجديد المساجد على مستوى المحافظة بما يسهم في توفير بيئة إيمانية مناسبة للمواطنين وخدمة المجتمع المحلي.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية أنه فى إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله تم أمس الجمعة الموافق ١٦ يناير ٢٠٢٦ إفتتاح (٤) مساجد بنطاق مراكز المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات معالي الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وبتكلفة إجمالية بلغت (١١ مليون و٥٠٠ ألف جنيهاً)، وشملت الإفتتاحات المساجد التالية:

▪️مسجد التوحيد – قرية الزهراء، مركز الزقازيق (صيانة وترميم – بتكلفة ٧٠٠ ألف جنيها).

▪️المسجد الكبير (إبراهيم البربري) – قرية الرحمانية، مركز أبو كبير (صيانة وترميم – بتكلفة ٨٠٠ ألف جنيهاً).

▪️مسجد النور – قرية عمريط ، مركز أبو حماد (إحلال وتجديد – بتكلفة ٦ مليون جنيهًا).

▪️مسجد كفر أبو العز السدس – مركز الإبراهيمية (إحلال وتجديد – بتكلفة ٤ مليون جنيهًا).

أضاف وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية أن هذه الإفتتاحات تأتي في إطار خطة شاملة لإنشاء وإحلال وتجديد وصيانة المساجد بمختلف مراكز المحافظة، بما يضمن توفير مناخ إيماني مناسب للمصلين ويعزز دور المسجد كمنارة للعلم والعبادة ومركز لنشر الفكر الوسطي المستنير وبناء الإنسان وتهذيب السلوك.