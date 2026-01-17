امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 |أمهات مصر: شكاوى من صعوبة الجبر بالشرقية

تابعت اليوم عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، مستوى امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، في أغلب المحافظات، وذلك في أول أيام انطلاق امتحانات المواد الأساسية.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم في بيان لها ، إن طلاب الصف الثالث الإعدادي بدأوا اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2026، بأداء امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية، وذلك في محافظات: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وقنا، والدقهلية، والغربية، والبحيرة، وبورسعيد، وسوهاج، والسويس، ومطروح، والمنيا، والبحر الأحمر.

وأوضحت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم أن الطلاب أكدوا أن امتحان اللغة العربية جاء في مستوى الطالب المتوسط بمحافظات الجيزة وبورسعيد والقليوبية والبحيرة، كما أشاد طلاب محافظة الإسكندرية بسهولة امتحان اللغة العربية كان سهلًا، و جاءت أسئلة النحو في المجمل بمستوى متوسط.

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، أن طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة أكدوا أن امتحان اللغة العربية جاء مناسبًا في مجمله، مع وجود بعض الجزئيات الصعبة البسيطة في أسئلة المعاني، بينما تطلّبت أسئلة النحو استعدادًا جيدًا

أما عن امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الشرقية، فقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، إن الطلاب أكدوا أن الامتحان جاء صعبًا، ويحتوي على أفكار متعددة، بالإضافة إلى وجود أجزاء تراكمية من السنوات الدراسية السابقة، ما جعله في المجمل امتحانًا صعبًا.

أما عن امتحان مادة اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط، فأوضحت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم أن الطلاب أكدوا أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط ، بينما جاءت بقية أجزاء الامتحان متوازنة ومناسبة لمستوى الطلاب.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 في جميع المحافظات اليوم

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن صورا ترصد هدوء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 في مختلف المحافظات وانتظام حضور جميع الطلاب .