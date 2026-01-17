قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

امتحانات الشهادة الإعدادية | تأخر وصول الأسئلة للجنة بالعمرانية ومطالب بتعويض الوقت

ياسمين بدوي

استغاث أولياء الأمور عبر جروب جوار مجتمعي تربوي عبر واتس اب ، من تأخر وصول أوراق الأسئلة إلى لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026  في إدارة العمرانية التعليمية بالجيزة وتحديدا في مدرسة دار الحنان بنات .

حيث قال أولياء الأمور : “الامتحان لحد دلوقت موصلش المدرسة ، البنات في اللجنة و لحد دلوقتي الورق موصلش من الإدارة".

وعبرت فاتن أحمد أدمن جروب حوار مجتمعي تربوي عن استيائها من هذه الشكوى ، مطالبة بسرعة حل الازمة وتعويض الطالبات عن هذا التأخير.

وكانت قد انطلقت اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 في المواد الأساسية بمختلف المحافظات

4 قرارات عاجلة لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من التسريب والغش
 

وجاء تداول الاسئلة والإجابات على تليجرام على الرغم مما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بشأن إتخاذ عددا من الإجراءات لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من أي محاولات تسريب أو غش .

حيث شملت قرارات وزارة التربية والتعليم ما يلي :

  • إلزام مديريات التربية والتعليم بوضع باركود على أوراق اسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الخاصة بكل لجنة سير ، على أن يتم تظريف كل ( 20 ) ورقة /كراسة بوكلت في كيس معتم مغلق ، لا يفتح إلا داخل لجنة السير بمعرفة الملاحظين والتوقيع على محضر الفتح الذي يتضمن اليوم والتاريخ واسم المادة.
  • الإنتهاء من إعداد خطة تأمين المدارس والمباني التعليمية خلال امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، بالتنسيق مع مدير الأمن بالمحافظة لتعبئة كافة الموارد بالمحافظة بهدف تهيئة المناخ المناسب لتمكين الطلاب من أداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص .
     
  • التنبيه على رؤساء لجان السير بعدم قيام معلم المادة بالملاحظة داخل اللجان الفرعية يوم انعقاد امتحان المادة التي يقوم بتدريسها على أن يكون احتياطيا في هذا اليوم.
  • منع اصطحاب التليفونات المحمولة أو كاميرات التصوير أو أى وسيلة إلكترونية داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بغرض الغش أو الشروع في الغش حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية طبقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.
امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 امتحانات الشهادة الإعدادية الشهادة الإعدادية 2026 الإعدادية 2026

