امتحانات الشهادة الإعدادية | تأخر وصول الأسئلة للجنة بالعمرانية ومطالب بتعويض الوقت

استغاث أولياء الأمور عبر جروب جوار مجتمعي تربوي عبر واتس اب ، من تأخر وصول أوراق الأسئلة إلى لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 في إدارة العمرانية التعليمية بالجيزة وتحديدا في مدرسة دار الحنان بنات .

حيث قال أولياء الأمور : “الامتحان لحد دلوقت موصلش المدرسة ، البنات في اللجنة و لحد دلوقتي الورق موصلش من الإدارة".

وعبرت فاتن أحمد أدمن جروب حوار مجتمعي تربوي عن استيائها من هذه الشكوى ، مطالبة بسرعة حل الازمة وتعويض الطالبات عن هذا التأخير.

وكانت قد انطلقت اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 في المواد الأساسية بمختلف المحافظات

4 قرارات عاجلة لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من التسريب والغش



وجاء تداول الاسئلة والإجابات على تليجرام على الرغم مما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بشأن إتخاذ عددا من الإجراءات لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من أي محاولات تسريب أو غش .

حيث شملت قرارات وزارة التربية والتعليم ما يلي :