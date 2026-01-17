20 صورة ترصد انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بمختلف محافظات الجمهورية اليوم

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 في جميع المحافظات اليوم 

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن صورا ترصد هدوء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 في مختلف المحافظات وانتظام حضور جميع الطلاب بلا شكاوى حتى الآن

4 قرارات عاجلة لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من التسريب والغش
 

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتخاذ عددا من الإجراءات لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من أي محولات تسريب أو غش .

حيث شملت قرارات وزارة التربية والتعليم ما يلي :

  • إلزام مديريات التربية والتعليم بوضع باركود على أوراق اسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الخاصة بكل لجنة سير ، على أن يتم تظريف كل ( 20 ) ورقة /كراسة بوكلت في كيس معتم مغلق ، لا يفتح إلا داخل لجنة السير بمعرفة الملاحظين والتوقيع على محضر الفتح الذي يتضمن اليوم والتاريخ واسم المادة.
  • الإنتهاء من إعداد خطة تأمين المدارس والمباني التعليمية خلال امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، بالتنسيق مع مدير الأمن بالمحافظة لتعبئة كافة الموارد بالمحافظة بهدف تهيئة المناخ المناسب لتمكين الطلاب من أداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص .
     
  • التنبيه على رؤساء لجان السير بعدم قيام معلم المادة بالملاحظة داخل اللجان الفرعية يوم انعقاد امتحان المادة التي يقوم بتدريسها على أن يكون احتياطيا في هذا اليوم.
  • منع اصطحاب التليفونات المحمولة أو كاميرات التصوير أو أى وسيلة إلكترونية داخل لجان الامتحان بغرض الغش أو الشروع في الغش حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية طبقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

وكانت قد أكدت الدكتورة  همت أبو كيلة مديرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أنه سيتم تطبيق القرار الوزاري بحظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 للطلاب والمعلمين والعاملين

وشددت مديرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وفقًا للكتاب الدوري رقم (8) لسنة 2024، حفاظًا على نزاهة الامتحانات وتكافؤ الفرص.

