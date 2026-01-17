رغم إجراءات التأمين|جروبات الغش تنشر إجابات امتحانات الإعدادية بتليجرام بعد تداول الأسئلة

تشهد الآن جروبات الغش على تليجرام تداولا لـ إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 التي يؤديها الطلاب الآن بمختلف المحافظات .

يأتي ذلك بعد أن نجحت جروبات الغش على تليجرام في نشر صور أوراق أسئلة امتحانات الإعدادية 2026 بعد دقائق من توزيعها في اللجان بمختلف المحافظات

وكانت قد انطلقت اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 في المواد الأساسية بمختلف المحافظات

4 قرارات عاجلة لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من التسريب والغش



وجاء تداول الاسئلة والإجابات على تليجرام على الرغم مما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بشأن إتخاذ عددا من الإجراءات لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من أي محاولات تسريب أو غش .

حيث شملت قرارات وزارة التربية والتعليم ما يلي :