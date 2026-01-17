قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة:نشكر الرئيس السيسي للحفاظ على قضيتنا
رئيس المخابرات العامة المصرية يستقبل رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة
الوزير حسن رشاد لـ رئيس اللجنة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة: حريصون على تقديم كل الدعم
رئيس المخابرات العامة المصرية يستقبل رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة
الجارديان: إيران تخطط لقطع الإنترنت بشكل دائم
وزارة الخارجية الأمريكية لـ إيران: لا تختبروا ترمب
التليجراف: الفضاء ساحة حرب جديدة.. إسرائيل تستعد لضرب إيران من فوق الغلاف الجوي
علماء شيعة يتبرءون من تصريحات القبانجي بشأن الأزهر.. ويؤكدون: علاقتنا الطيبة ممتدة لأكثر من ألف عام
تنبيه عاجل من التعليم بشأن إعادة امتحان البرمجة لطلاب أولى ثانوي
مصري وحيد.. قائمة منتخب افريقيا المختار من قبل اللجنة الفنية للكاف
عرض إسباني يربك حسابات الأهلي ويعقد ملف تجديد عقد آليو ديانج
اتفرج ببلاش.. قنوات ناقلة بالمجان لمباراة مصر ونيجيريا بأمم إفريقيا
أخبار البلد

رئيس المخابرات العامة المصرية يستقبل رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة

اللواء حسن رشاد
اللواء حسن رشاد

استقبل اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة المصرية، الدكتور علي شعث رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة.

 أكد  اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة المصرية  حرص مصر الدائم على نجاح عمل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة ومساندتها لتنفيذ مهامها

 وقدم  الدكتور علي شعث رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، الشكر والتقدير للجهود المصرية المبذولة تجاه القطاع.

 وثمن رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة ، الجهد الكبير ومواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة فيما يتعلق بوقف تهجير الفلسطينيين والحفاظ على القضية الفلسطينية.

اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة المصرية الدكتور علي شعث رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة الرئيس عبد الفتاح السيسي القضية الفلسطينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد