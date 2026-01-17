قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وش الخير .. خالد سليم يهنئ ياسمين عبدالعزيز بعيد ميلادها
ماذا كان يفعل الرسول بين الأذان والإقامة؟.. 3 سنن مهجورة لا تعرفها
مي كساب تكشف لـ صدى البلد عن شخصيتها في مسلسل نون النسوة | فيديو
سعر أقل عيار ذهب اليوم السبت 17-1-2026
بديل عن حماس.. تعليق ناري من عمرو أديب على اللجنة الوطنية لإدارة غزة
بتصميم الكروس أوفر.. أسعار ومواصفات تويوتا رايز 2026 في الإمارات
حلويات بدون سكر.. 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم .. لا تحرمي نفسك من البدائل طبيعية
روسيا: مرتزقة كولومبيون يلتحقون بلواء تابع للحرس الوطني الأوكراني
مصر والمغرب ايد واحدة.. الغندور يعلق على تصريحات حسام حسن
البيت الأبيض: لا أحد يعلم ما الذي سيقرره ترامب بشأن إيران
مي كساب: أبعدت أولادي عن السوشيال ميديا.. والأمومة غيرت حياتي وأوكا زوج متعاون
أفضل سورة في القرآن لقضاء الحوائج قبل الفجر.. اقرأها واذكر حاجتك
حلويات بدون سكر.. 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم .. لا تحرمي نفسك من البدائل طبيعية

هل تعتقدين أن الحلويات الصحية مملة أو بلا طعم؟ الحقيقة عكس ذلك تمامًا، يمكن الاستمتاع بحلويات لذيذة بدون سكر مضاف، باستخدام بدائل طبيعية مثل التمر، العسل، الفواكه، أو حتى الشوكولاتة الداكنة.

حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم 

هذه الحلويات لا تكتفي بإرضاء حاسة التذوق، بل تدعم أيضًا أهداف فقدان الوزن أو الحفاظ على وزن صحي.

حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم 

في هذا المقال نقدم لك 7 وصفات سهلة التحضير، شهية ومغذية في نفس الوقت، للشيف أسماء محمود.

1. كوكيز الشوفان بالموز

كوكيز الشوفان بالموز وصفة بسيطة وصحية، تعتمد على نضج الموز كعامل تحلية طبيعي. يُمزج الموز المهروس مع الشوفان، رشة قرفة، وحفنة من المكسرات مثل اللوز أو الجوز. تُخبز في الفرن لمدة 15 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون. هذه الوصفة تمنح الجسم الألياف والطاقة دون سكر إضافي.

2. براونيز الشوكولاتة الداكنة بالتمر

براونيز الشوكولاتة الداكنة بالتمر وصفة مثالية لمحبي الشوكولاتة. يتم خلط التمر مع الكاكاو الطبيعي، دقيق الشوفان، وقليل من زيت جوز الهند. النتيجة قطعة براونيز لذيذة وطرية، مليئة بمضادات الأكسدة، دون الحاجة لأي سكر مضاف.

3. كعكة الجزر الصحية بالقرفة

كعكة الجزر الصحية تعتمد على الجزر المبشور والعسل الطبيعي للتحلية. تُضاف المكسرات والبهارات مثل القرفة والهيل لتعزيز النكهة. يمكن تحضيرها بسهولة في الفرن أو في قالب سيليكون، وستكون خيارًا رائعًا لوجبة خفيفة مع القهوة أو الشاي.

4. موس الفواكه الطازجة

الموس سهل التحضير ويعتمد على الفواكه الطازجة مثل الفراولة أو المانجو المهروس، مع الزبادي الطبيعي أو الكريمة المخفوقة بدون سكر. يمكن إضافة بذور الشيا أو القليل من العسل لتحلية طبيعية، مع الحفاظ على قوام هش وخفيف.

حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم 

5. تارت الفواكه الموسمية

تارت الفواكه يعتمد على قاعدة من دقيق الشوفان أو اللوز المطحون، وحشوة كريمية من الزبادي أو الجبن القليل الدسم، وتغطى بالفواكه الموسمية الطازجة. هذه الوصفة صحية ومثالية لتناولها كتحلية مغذية ومليئة بالفيتامينات.

6. مهلبية اللوز بالحليب

مهلبية اللوز وصفة تقليدية محببة، يمكن تحضيرها بالحليب الخالي من السكر، مع دقيق اللوز أو نشا الذرة للتحلية والقوام. إضافة رشة فانيليا أو ماء زهر يعطي نكهة مميزة وطبيعية دون الحاجة لأي سكر.

7. آيس كريم المانجو الطبيعي بدون سكر

الآيس كريم الطبيعي يعتمد على المانجو المجمد، يخلط مع القليل من الزبادي أو حليب جوز الهند، ويمكن إضافة رشة من عصير الليمون لتعزيز النكهة، النتيجة آيس كريم كريمي ولذيذ، مثالي للأيام الحارة بدون أي سكر مضاف.

نصائح لتحضير الحلويات بدون سكر

  • استخدمي الفواكه الناضجة للتحلية الطبيعية بدل السكر الصناعي.
  • اختاري الشوكولاتة الداكنة بنسبة كاكاو عالية للحصول على مضادات أكسدة وطعم غني.
  • قللي من الدهون المستخدمة واعملي على إضافة المكسرات لإحساس بالشبع.
  • قدمي الحلويات مباشرة بعد التحضير للحفاظ على الطعم والقوام المثالي.

هذه الوصفات تجعل تجربة تناول الحلويات صحية وممتعة في نفس الوقت، وتناسب كل أفراد العائلة، الحلويات بدون سكر لا تعني الطعم الباهت، بل فرصة للاستمتاع بالوجبات الحلوة بطريقة طبيعية وصحية، مع الحفاظ على الوزن والطاقة طوال اليوم.

