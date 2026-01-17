كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤتمرا ليوقع على قانون يسمح بإعادة الحليب كامل الدسم إلى الوجبات المدرسية، منهياً قيودًا استمرت لسنوات على منتجات الألبان الأعلى دهونا، والتي فرضت خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وضع ترامب زجاجة حليب على مكتبه، بحضور مشرعين وممثلين عن قطاع الألبان وأطفالهم، وخلال مراسم التوقيع في البيت الأبيض، وقال: “سواء كنت ديمقراطيا أو جمهوريا، فإن الحليب كامل الدسم شيء رائع”، في إشارة رمزية إلى الجدل الممتد حول سياسات التغذية المدرسية.

