تريند “الشاي المغلي” يثير الجدل على مواقع التواصل.. تجربة عاطفية تنتهي بإصابات خطيرة

أثار تريند “الشاي المغلي” موجة واسعة من الجدل والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما تحوّل من مقطع عاطفي يهدف لإثبات الحب إلى حادثة مؤلمة تسببت في إصابات خطيرة، نتيجة التعرض المباشر لسوائل شديدة السخونة.

ما هو تريند الشاي المغلي؟

وانتشر الفيديو بشكل واسع، موثقًا لحظة سكب شاي مغلي على الجسد كنوع من “التحدي العاطفي”، قبل أن تتدخل التعليقات الطبية محذّرة من العواقب الصحية الخطيرة لمثل هذه السلوكيات غير المسؤولة.

الشاي الساخن قد يسبب حروقًا من الدرجة الثانية والثالثة

وحذر أطباء جلدية، من المشروبات الساخنة: مثل الشاي والقهوة تُعد من أكثر أسباب الحروق شيوعًا، خاصة إذا تجاوزت درجة حرارتها 60 درجة مئوية، حيث يمكن أن تُسبب:

ـ حروق من الدرجة الأولى (احمرار وألم شديد)

ـ حروق من الدرجة الثانية (فقاعات وتلف في طبقات الجلد)

وفي بعض الحالات النادرة، حروق من الدرجة الثالثة التي تتطلب تدخلًا جراحيًا

ويحذر الأطباء من أن سكب السوائل الساخنة على الجلد، حتى ولو لثوانٍ، قد يؤدي إلى تلف دائم في الأنسجة وترك آثار وتشوهات يصعب علاجها.

تريند الشاي المغلي

لماذا تُعد المشروبات الساخنة خطرًا حقيقيًا؟

وأشار دراسات اجرتها هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) إلى أن الجلد لا يتحمل درجات الحرارة العالية المفاجئة، وذلك لأن

السوائل الساخنة تلتصق بالجلد وتُطيل زمن التعرض للحرارة.

وأوضحت الدراسات ، أن الأطفال وكبار السن أكثر عرضة للإصابة بالحروق الناتجة عن المشروبات الساخنة تُعد من الأسباب الرئيسية لدخول أقسام الطوارئ، خاصة في المنازل والمقاهي.

تريند الشاي المغلي

أضرار نفسية وجسدية محتملة

ولا تقتصر المخاطر على الألم الجسدي فقط، بل قد تمتد إلى:

ـ صدمات نفسية

ـ فقدان الثقة بالنفس بسبب آثار الحروق

ـ اضطرابات ما بعد الإصابة

ـ تكاليف علاج طويلة المدى

تريند الشاي المغلي

التريندات قد تكلّفك صحتك

ويؤكد الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، أن اتباع التريندات دون وعي طبي قد يُعرّض حياتك للخطر، وشدد على ضرورة:

ـ عدم تقليد أي سلوك مؤذٍ للجسد

ـ التحقق من سلامة أي محتوى قبل تجربته

ـ نشر الوعي بدلًا من المجازفة بالصحة