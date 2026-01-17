خالية من الكافيين.. مشروبات شتوية تمنحك الدفء والطاقة في أيام البرد

مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، يبحث كثيرون عن مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء، دون الاعتماد على الكافيين الذي قد يسبب الأرق أو زيادة ضربات القلب.

مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء

وبحسب موقع webmed، فإن هناك مجموعة من المشروبات الطبيعية الخالية من الكافيين، والتي تجمع بين الطعم اللذيذ والفوائد الصحية، وهي:

- الحليب الذهبي بالكركم:

يُعد الحليب الذهبي من أشهر المشروبات الشتوية الصحية، ويتكون من الحليب مع الكركم والقرفة والزنجبيل.

ويساعد هذا المشروب على تدفئة الجسم، وتقوية المناعة، وتقليل الالتهابات، بفضل خصائص الكركم المضادة للأكسدة.

- شاي الزنجبيل بالأعشاب:

رغم تسميته، فإن شاي الزنجبيل العشبي خالٍ من الكافيين، ويُعرف بقدرته على تحسين الدورة الدموية ومنح الجسم إحساسًا سريعًا بالدفء، إلى جانب دوره في تهدئة المعدة وتعزيز الهضم.

- مشروب القرفة الساخن:

القرفة من التوابل التي ترفع حرارة الجسم بشكل طبيعي. وتشير الدراسات إلى أن مشروب القرفة الدافئ يساعد في تنظيم سكر الدم، وتحسين التمثيل الغذائي، ويُعد خيارًا مثاليًا في ليالي الشتاء الباردة.

- شوكولاتة ساخنة داكنة بدون كافيين:

ويوصي خبراء الصحة بتناول الشوكولاتة الساخنة المصنوعة من الكاكاو الخام منزوع الكافيين، لما لها من تأثير مهدئ ومُحسّن للمزاج، مع احتوائها على مضادات أكسدة مفيدة للقلب.

- شاي البابونج بالعسل:

يُعتبر شاي البابونج من أفضل المشروبات الشتوية المهدئة، حيث يساعد على الاسترخاء وتحسين جودة النوم، كما أن إضافة العسل الطبيعي تعزز الشعور بالدفء وتدعم المناعة.

- مشروب التفاح الساخن بالتوابل:

يحتوي عصير التفاح الدافئ مع القرنفل والقرفة على مركبات طبيعية تساعد في تدفئة الجسم، وتمنح نكهة شتوية مميزة، دون أي تأثير منبه.

فوائد اختيار مشروبات شتوية بدون كافيين

وأكد خبراء التغذية أن الاعتماد على مشروبات شتوية خالية من الكافيين يقلل من التوتر واضطرابات النوم، ويحافظ على ترطيب الجسم، خاصة في الأجواء الباردة التي تقل فيها الرغبة في شرب الماء.