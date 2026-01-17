قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: الرئيس السيسي يقدر اهتمام ترامب بقضية مياه النيل ونرفض الحلول الأحادية
مدرب السنغال قبل نهائي كان 2025: فريقي تعرض لـ الخطر بمحطة القطار
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 17 يناير 2026
بالفيديو كونفرانس.. استمرار حبس والدة شيماء جمال لحين محاكمتها امام الاقتصادية
وزارة العمل تبحث مخالفات لجنة العاملين بالإصابات والتأهيل وتحيل ملفها للصحة
بعد تحذير الوزراء من رسائل احتيالية لسداد مخالفات المرور.. اعرف عقوبة النصب
حيثيات إلغاء «الإدارية العليا» قرار معاقبة مدرسة في واقعة «قارئة الفنجان»
وزير الاستثمار من بنها: إزالة المعوقات ودعم المصانع الجادة لزيادة الانتاج
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
أزمة أحمد حمدي في الزمالك.. هل يعود للتدريبات أم يغادر الفريق؟
بعد تأهلها لنصف النهائي.. فرح محفوظ تضمن ميدالية لمصر فى كأس العالم للمبارزة بالبحرين
من سيشارك في كان 2027؟.. معدل الأعمار أزمة تواجه منتخب مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

خالية من الكافيين.. مشروبات شتوية تمنحك الدفء والطاقة في أيام البرد

مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
آية التيجي

مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، يبحث كثيرون عن مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء، دون الاعتماد على الكافيين الذي قد يسبب الأرق أو زيادة ضربات القلب.

مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء

وبحسب موقع webmed، فإن هناك مجموعة من المشروبات الطبيعية الخالية من الكافيين، والتي تجمع بين الطعم اللذيذ والفوائد الصحية، وهي:

- الحليب الذهبي بالكركم:
يُعد الحليب الذهبي من أشهر المشروبات الشتوية الصحية، ويتكون من الحليب مع الكركم والقرفة والزنجبيل. 

ويساعد هذا المشروب على تدفئة الجسم، وتقوية المناعة، وتقليل الالتهابات، بفضل خصائص الكركم المضادة للأكسدة.

- شاي الزنجبيل بالأعشاب:
رغم تسميته، فإن شاي الزنجبيل العشبي خالٍ من الكافيين، ويُعرف بقدرته على تحسين الدورة الدموية ومنح الجسم إحساسًا سريعًا بالدفء، إلى جانب دوره في تهدئة المعدة وتعزيز الهضم.

مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء

- مشروب القرفة الساخن:
القرفة من التوابل التي ترفع حرارة الجسم بشكل طبيعي. وتشير الدراسات إلى أن مشروب القرفة الدافئ يساعد في تنظيم سكر الدم، وتحسين التمثيل الغذائي، ويُعد خيارًا مثاليًا في ليالي الشتاء الباردة.

- شوكولاتة ساخنة داكنة بدون كافيين:
ويوصي خبراء الصحة بتناول الشوكولاتة الساخنة المصنوعة من الكاكاو الخام منزوع الكافيين، لما لها من تأثير مهدئ ومُحسّن للمزاج، مع احتوائها على مضادات أكسدة مفيدة للقلب.

مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء

- شاي البابونج بالعسل:
يُعتبر شاي البابونج من أفضل المشروبات الشتوية المهدئة، حيث يساعد على الاسترخاء وتحسين جودة النوم، كما أن إضافة العسل الطبيعي تعزز الشعور بالدفء وتدعم المناعة.

- مشروب التفاح الساخن بالتوابل:
يحتوي عصير التفاح الدافئ مع القرنفل والقرفة على مركبات طبيعية تساعد في تدفئة الجسم، وتمنح نكهة شتوية مميزة، دون أي تأثير منبه.

مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء

فوائد اختيار مشروبات شتوية بدون كافيين

وأكد خبراء التغذية أن الاعتماد على مشروبات شتوية خالية من الكافيين يقلل من التوتر واضطرابات النوم، ويحافظ على ترطيب الجسم، خاصة في الأجواء الباردة التي تقل فيها الرغبة في شرب الماء.

مشروبات شتوية مشروبات دافئة بدون كافيين مشروبات الشتاء الصحية بدائل القهوة في الشتاء مشروبات دافئة للنوم تقوية المناعة في الشتاء مشروبات طبيعية ساخنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

اتشعلقت في الحديد وطلعت على السور.. القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

عمرو أديب

منتهى التفاهة.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تريند الشاي المغلي

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم السبت 17-1-2026

السنغال

الاتحاد السنغالي قبل نهائي أمم أفريقيا يعلن عن اختلالات تنظيمية ومخاوف أمنية

سورة لقضاء الحوائج

أفضل سورة في القرآن لقضاء الحوائج قبل الفجر.. اقرأها واذكر حاجتك

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف تستقبل وفود الإمارات والصين للمشاركة في المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

قيادات وزارة الأوقاف تستقبل الوفود المشاركة في المؤتمر الدولي السادس والثلاثين

عباس شومان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

عباس شومان: الأزهر لن يلتفت لأصوات التطرف ويواصل جهوده لتوحيد علماء الأمة

دعاء جبر الخواطر

دعاء جبر الخواطر.. يريح قلبك ويشرح صدرك

بالصور

خالية من الكافيين.. مشروبات شتوية تمنحك الدفء والطاقة في أيام البرد

مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء

أوقاف الشرقية:افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 11 مليون و500 ألف جنيه

مسجد
مسجد
مسجد

بدون جيم ولا تكلفة مالية | عادة بسيطة لتحسين الصحة وخسارة الوزن .. نصائح مجربة لزيادة فاعلية

فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا
فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا
فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا

الكشف الطبي على 2100 مريض بقافلة السنيطة بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

فيديو

وفاة محمد إمام

توقف قلبه 6 مرات.. الساعات الأخيرة في حياة الفنان الشاب محمد الإمام

سيارة الشيخ الشعراوي

بسعر مفاجئ.. سيارة الشيخ الشعراوي الكلاسيكية تثير الجدل بعد عرضها للبيع

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد