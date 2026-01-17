قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
معه موبايل.. ضبط الطالب المتسبب في تداول ورقة امتحان العربي بالمنوفية
مصر وهونج كونج تبحثان فرص الاستثمار في الغزل والنسيج والملابس الجاهزة
ببلاش ... القنوات الناقلة المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر ونيجيريا
طلعها من الجبل .. القبض على شخص بحوزتة 526 قطعة أثرية بالمنيا
منذ 40 عاما.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق أول مسح جوي شامل للثروات المعدنية في مصر
التعليم: إجمالي المتقدمين لإمتحانات الإعدادية أكثر من 2 مليون طالباً على مستوى الجمهورية
تنقل مباراة مصر ونيجيريا.. طريقة فك شفرة القناة الجزائرية الأرضية
بدون جيم ولا تكلفة مالية | عادة بسيطة لتحسين الصحة وخسارة الوزن .. نصائح مجربة لزيادة فاعلية
صحيفة "ماركا": براهيم دياز يتألق مع المغرب في أمم أفريقيا ويحرج إسبانيا
أوسيمين الأغلي.. القيمة التسويقية للاعبي منتخبي مصر ونيجيريا
نكرت فضلي.. رسالة قاسية من حسام حبيب بعد أزمة شيرين عبد الوهاب
تغييرات جذرية.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام نيجيريا بكأس أمم إفريقيا
آية التيجي

كشفت دراسات علمية حديثة أن المشي اليومي المنتظم يُعد من أبسط وأقوى الوسائل لتحسين الصحة العامة، وحرق السعرات الحرارية، وتسريع خسارة الوزن، دون الحاجة إلى الذهاب إلى صالات الألعاب الرياضية أو استخدام معدات مكلفة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الأبحاث تشير إلى أن المشي يقلل بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بـأمراض القلب، والخرف، وعدد من أنواع السرطان، إلى جانب تحسين حساسية الإنسولين والحد من تخزين الدهون في الجسم.
 

وأظهرت الدراسات، أن المشي حتى لفترات قصيرة، مثل 10 دقائق يوميًا، يمكن أن يحقق فوائد صحية ملموسة، إلا أن متوسط عدد الخطوات اليومية في بريطانيا لا يتجاوز 5951 خطوة، وهو أقل من المعدل المرتبط بأقصى فائدة صحية.

في المقابل، سجلت مدينة شيفيلد أعلى معدل للمشي بمتوسط 7209 خطوات يوميًا، ما يعكس نمط حياة أكثر نشاطًا.

7000 خطوة يوميًا تقلل مخاطر الأمراض

وأشار تحليل علمي ضخم نُشر العام الماضي، وشمل بيانات نحو 160 ألف شخص من قرابة 60 دراسة، إلى أن المشي 7000 خطوة يوميًا كافٍ لتحقيق مكاسب صحية كبيرة، أبرزها:

ـ خفض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 25%

ـ تقليل خطر الخرف بنسبة 38%

ـ تقليل خطر الاكتئاب

ـ خفض احتمالات الإصابة بعدة أنواع من السرطان

سرعة المشي تصنع الفارق

وأوضح خبراء الصحة أن وتيرة المشي لا تقل أهمية عن عدد الخطوات، إذ يساعد المشي السريع على رفع معدل ضربات القلب إلى ما يُعرف بـ"النقطة الأيضية المثالية" لحرق الدهون.

وأكدت دراسة نشرتها المجلة الأميركية للطب الوقائي أن الأشخاص الذين يمشون بسرعة لمدة 15 دقيقة يوميًا كانوا أقل عرضة للوفاة مقارنة بغيرهم.

نصائح لزيادة فاعلية المشي

وشدد مختصون، من بينهم المدربة الشخصية الويلزية أنوين ديفيز، على أهمية الالتزام بالتقنية الصحيحة أثناء المشي، مثل:

ـ تحريك الذراعين بشكل منتظم

ـ طريقة ملامسة القدم للأرض

ـ دمج السلالم أو المرتفعات

ـ حمل أوزان خفيفة لزيادة حرق السعرات

مع التأكيد على ضرورة تجنب الإفراط لدى الأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية.

المشي بعد الوجبات

وأكد الخبراء أن المشي بعد الأكل يساعد في ضبط مستويات سكر الدم، وأن الاستمرارية في المشي المعتدل قد تكون أكثر فاعلية على المدى الطويل من التمارين العنيفة المتقطعة.

