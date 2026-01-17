الخارجية الأمريكية ترد على خامنئي: لا تستهينوا بالرئيس ترامب

ردت وزارة الخارجية الأمريكية على خطاب المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، الذي حمل فيه الرئيس دونالد ترامب مسؤولية الخسائر البشرية في الاحتجاجات التي شهدتها بلاده، واصفًا إياها بـ"التمرد الأمريكي".

وجاء في منشور للخارجية الأمريكية ، باللغة الفارسية على شبكة تروث ميديا: "تلقينا تقارير تفيد بأن الجمهورية الإسلامية تُعدّ خيارات لمهاجمة القواعد الأمريكية، وكما أكد الرئيس ترامب مرارا وتكرارا، فإن جميع الخيارات لا تزال مطروحةن إذا هاجم النظام المصالح الأمريكية، فسيواجه قوةً ضاربة، لا تستهينوا بالرئيس ترامب.

وفي وقت سابق، أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، أن المرتبطين بإسرائيل وأمريكا تسببوا في أضرار جسيمة، معترفا بمقتل الآلاف في الاحتجاجات وحملهما المسؤلية عن ذلك.

وقال خامنئي، إن على المسؤولين العمل بجدية أكبر وتوفير السلع الاقتصادية، مضيفا أن الوضع الاقتصادي ليس جيدا والمواطنون يواجهون صعوبات حقيقية.

وأكد أن على الإيرانيين الدفاع عن نظام إيران، وأن يكونوا متحدين بعيدا عن التيارات والأجنحة.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وراء الفتنة الأخيرة وأن الولايات المتحدة تريد ابتلاع إيران.

وتابع خامنئي "لن نجر البلاد إلى حرب لكن لن ندع المجرمين المحليين أو الدوليين يفلتون من العقاب.

يذكر أن ترامب أعلن أمس الجمعة إلغاء ضربة محتملة ضد إيران معللا ذلك بإلغاء السلطات في طهران إعدام 800 شخص زعمت انهم متورطين في التظاهر ضد نظام الملالي.