وزير الخارجية: الرئيس السيسي يقدر اهتمام ترامب بقضية مياه النيل ونرفض الحلول الأحادية
مدرب السنغال قبل نهائي كان 2025: فريقي تعرض لـ الخطر بمحطة القطار
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 17 يناير 2026
بالفيديو كونفرانس.. استمرار حبس والدة شيماء جمال لحين محاكمتها امام الاقتصادية
وزارة العمل تبحث مخالفات لجنة العاملين بالإصابات والتأهيل وتحيل ملفها للصحة
بعد تحذير الوزراء من رسائل احتيالية لسداد مخالفات المرور.. اعرف عقوبة النصب
حيثيات إلغاء «الإدارية العليا» قرار معاقبة مدرسة في واقعة «قارئة الفنجان»
وزير الاستثمار من بنها: إزالة المعوقات ودعم المصانع الجادة لزيادة الانتاج
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
أزمة أحمد حمدي في الزمالك.. هل يعود للتدريبات أم يغادر الفريق؟
بعد تأهلها لنصف النهائي.. فرح محفوظ تضمن ميدالية لمصر فى كأس العالم للمبارزة بالبحرين
من سيشارك في كان 2027؟.. معدل الأعمار أزمة تواجه منتخب مصر
أخبار العالم

أمريكا وإسرائيل السبب.. خامنئي يعترف بمقتل الآلاف في احتجاجات إيران

خامنئي
خامنئي
قسم الخارجي

أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، أن المرتبطين بإسرائيل وأمريكا تسببوا في أضرار جسيمة، معترفا بمقتل الآلاف في الاحتجاجات وحملهما المسؤلية عن ذلك. 

وقال خامنئي، إن على المسؤولين العمل بجدية أكبر وتوفير السلع الاقتصادية، مضيفا أن الوضع الاقتصادي ليس جيدا والمواطنون يواجهون صعوبات حقيقية. 

وأكد أن على الإيرانيين الدفاع عن نظام إيران، وأن يكونوا متحدين بعيدا عن التيارات والأجنحة. 

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وراء الفتنة الأخيرة وأن الولايات المتحدة تريد ابتلاع إيران. 

وتابع خامنئي "لن نجر البلاد إلى حرب لكن لن ندع المجرمين المحليين أو الدوليين يفلتون من العقاب. 

يذكر أن ترامب أعلن أمس الجمعة إلغاء ضربة محتملة ضد إيران معللا ذلك بإلغاء السلطات في طهران إعدام 800 شخص زعمت انهم متورطين في التظاهر ضد نظام الملالي. 

المرشد الإيراني علي خامنئي الوضع الاقتصادي الدفاع عن نظام إيران الرئيس الأمريكي ترامب

خالية من الكافيين.. مشروبات شتوية تمنحك الدفء والطاقة في أيام البرد

أوقاف الشرقية:افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 11 مليون و500 ألف جنيه

بدون جيم ولا تكلفة مالية | عادة بسيطة لتحسين الصحة وخسارة الوزن .. نصائح مجربة لزيادة فاعلية

الكشف الطبي على 2100 مريض بقافلة السنيطة بالشرقية

وفاة محمد إمام

توقف قلبه 6 مرات.. الساعات الأخيرة في حياة الفنان الشاب محمد الإمام

سيارة الشيخ الشعراوي

بسعر مفاجئ.. سيارة الشيخ الشعراوي الكلاسيكية تثير الجدل بعد عرضها للبيع

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

