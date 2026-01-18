شهد سعر صرف الدولار صعود في البنوك على مدار تعاملات اليوم.

يرصد موقع “صدى البلد” الإخباري سعر الدولار في البنوك ختام تعاملات اليوم الأحد 18 يناير 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

ارتفع سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري في بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي، التعمير والإسكان، كريدى أجريكول) لنحو 47.40 جنيه للشراء و 47.50 جنيه للبيع.

زاد سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي لنحو 47.39 جنيه للشراء و 47.49 جنيه للبيع.

صعد سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB لنحو 47.36 جنيه للشراء و 47.46 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري في بنوك (الشركة المصرفية العربية، قناة السويس، الأهلي المتحد، تنمية الصادرات) نحو 47.35 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري في بنوك (العربي الإفريقي، التنمية الصناعية، الإسكندرية، فيصل الإسلامي، الأهلي، مصر، المصرف المتحد) حوالي 47.33 جنيه للشراء و 47.43 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك إتش إس بي سيHSBC نحو 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنوك (أبوظبي الأولى، أبوظبي التجاري، البركة، نكست، العقاري المصري العربي)نحو 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.

صعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (العقاري المصري العربي، ميد بنك) لنحو 47.24 جنيه للشراء و47.34 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنك الكويت الوطني نحو 47.21 جنيه للشراء و 47.31 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو 47.14 جنيه للشراء و47.24 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة عند 47.10 جنيه للشراء و 47.20 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في البنك المركزي لنحو 47.32 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأحد

47.40 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الأحد

47.24 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار اليوم الأحد

47.37 جنيه للبيع