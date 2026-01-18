قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«احذروا على الطرق».. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة صباحاً وأمطار تضرب هذه المناطق
فيديو صادم في إدفو| شاب يهدم ضريح الشيخ أويس القرني بالفأس.. الأهالي يكشفون
كنت عاوز أحرق قلبه بأي طريقه.. اعترافات المتهم بقـ.تل أطفال المنوفية
الدوري السعودي .. القادسية يسحق الحزم 5-1 ويقفز للمربع الذهبي
الولايات المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار في سوريا
الجيش السوري يعلن الوقف الكامل لإطلاق النار على كافة الجبهات.. تفاصيل
الرئيس السيسي يهنئ موسيفيني بإعادة انتخابه رئيساً لأوغندا
الإفتاء: الرسول كان يصوم أكثر ما يصوم في شهر شعبان
تخفيض ساعات عمل الموظفة من ذوي الإعاقة المرضعة لطفلها حتى بلوغه العامين
أستاذ علاقات دولية: اللجنة الوطنية لإدارة غزة تبدأ مهامها رسميًا من القاهرة
وزير التموين بمجلس الشيوخ: توفير السلع بأسعار مخفضة استعدادًا لرمضان
أخبار البلد

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية بنهاية تعاملات 18 يناير 2026

عبد الفتاح تركي

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية بنهاية تعاملات 18 يناير 2026 .. شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار الملحوظ في نهاية تعاملات الأحد 18 يناير 2026، وسط متابعة واسعة من المواطنين والمستثمرين لحركة سعر الصرف داخل القطاع المصرفي، إذ يعكس هذا الاستقرار توازنًا نسبيًا بين العرض والطلب على العملة الأمريكية داخل البنوك العاملة في السوق المحلية، وهو ما يدفع شريحة كبيرة من القراء للبحث المتكرر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم في مصر.

الدولار يتراجع وسط توتر تجاري متصاعد وتوقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية

ويأتي اهتمام المواطنين بسعر الدولار اليوم في البنوك المصرية في ضوء تأثيره المباشر على أسعار السلع المستوردة والخدمات، إضافة إلى ارتباطه بتحركات الأسواق المالية وخطط الشركات والأفراد، ما يجعل سعر الصرف من أكثر المؤشرات الاقتصادية بحثًا عبر منصات البحث المختلفة خلال الساعات الأخيرة.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري في نهاية تعاملات اليوم نحو 47.22 جنيه للشراء و47.36 جنيه للبيع، وهو السعر الاسترشادي الذي تعتمد عليه البنوك في تسعير العملة الأمريكية، ويعكس هذا المستوى حالة من الثبات مقارنة ببداية التعاملات دون تسجيل أي تغيرات ملحوظة.

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مع ختام تعاملات الأحد 18 يناير 2026 نحو 47.33 جنيه للشراء و47.43 جنيه للبيع، ليواصل البنك الأهلي تثبيت سعر الصرف عند نفس المستويات المسجلة خلال التعاملات الأخيرة، في ظل استقرار حركة التداول على الدولار داخل فروعه.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر بنهاية التعاملات اليوم نحو 47.33 جنيه للشراء و47.43 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته الذي يطبقه البنك الأهلي المصري، ما يعكس حالة من التوافق بين أكبر بنكين حكوميين في تسعير الدولار داخل السوق المصرفية.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية في نهاية تعاملات اليوم إلى 47.33 جنيه للشراء و47.43 جنيه للبيع، ليواصل البنك الحفاظ على نفس مستويات السعر دون أي تحرك صعودًا أو هبوطًا، بالتزامن مع استقرار السوق المصرفية.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم نحو 47.33 جنيه للشراء و47.43 جنيه للبيع، وهو ما يؤكد استمرار حالة الثبات في سعر صرف الدولار داخل أغلب البنوك العاملة في مصر خلال تعاملات اليوم.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار داخل بنك قناة السويس في نهاية تعاملات الأحد 18 يناير 2026 نحو 47.33 جنيه للشراء و47.43 جنيه للبيع، دون تسجيل أي تغيير عن الأسعار المعلنة في بداية اليوم، ما يعكس استقرار السيولة الدولارية داخل البنك.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بنهاية التعاملات اليوم نحو 47.33 جنيه للشراء و47.43 جنيه للبيع، ليحافظ البنك على نفس مستويات التسعير المتداولة في السوق، في ظل هدوء نسبي في الطلب على الدولار.

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار اليوم في بنك البركة

بلغ سعر الدولار داخل بنك البركة في مصر اليوم نحو 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع، وهو مستوى يقل بشكل طفيف عن بعض البنوك الأخرى، مع استمرار التزام البنك بسياسة تسعير مستقرة خلال الفترة الحالية.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي بنهاية تعاملات اليوم نحو 47.33 جنيه للشراء و47.43 جنيه للبيع، دون أي تغيير يذكر، في ظل استقرار حركة التعاملات داخل البنك.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدولار داخل بنك الكويت الوطني في مصر اليوم نحو 47.21 جنيه للشراء و47.31 جنيه للبيع، ليكون من أقل الأسعار المسجلة داخل القطاع المصرفي، مع استمرار البنك في تقديم سعر تنافسي للعملة الأمريكية.

سعر الدولار

ويعكس هذا الاستقرار في سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف، وسط ترقب من المتعاملين لأي مستجدات اقتصادية قد تؤثر على حركة العملة خلال الأيام الآتية، خاصة مع استمرار اهتمام المواطنين بمعرفة سعر الدولار اليوم لحظة بلحظة.

