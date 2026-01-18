تحرك جماعي في أسعار الدولار منتصف تعاملات اليوم

شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه منتصف تعاملات اليوم الأحد، في جميع البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدولار اليوم الاحد 18-1-2025، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار اليوم الأحد في بنك نكست 47.27 جنيه للشراء و47.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 47.27 جنيه للشراء و47.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 47.27 جنيه للشراء و47.37 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 47.27 جنيه للشراء و47.37 جنيه للبيع .



سعر صرف الدولار

سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية 47.27 جنيه للشراء و47.37 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم بنك تنمية الصادرات 47.27 جنيه للشراء و47.37 جنيه للبيع .

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار اليوم الاحد في بنك إتش إس بي سي 47.27 جنيه للشراء و47.37 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي 47.26 جنيه للشراء و47.36 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المتحد 47.26 جنيه للشراء و47.36 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول 47.26 جنيه للشراء و47.36 جنيه للبيع .

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 47.24 جنيه للشراء و47.34 جنيه للبيع .

سعر الدولار في ميد بنك (MID Bank) 47.24 جنيه للشراء و47.34 جنيه للبيع .