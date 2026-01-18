بعد جوائز طاقة الرياح بالسويس.. مشروع «أبيدوس 2» للطاقة الشمسية يحصد جائزة دولية جديدة

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي فوز مشروع «أبيدوس 2» للطاقة الشمسية، الذي تنفذه شركة AMEA Power، بجائزة الصفقة الأفريقية للعام ضمن جوائز PFI Awards 2025.



وذلك على غرار حصول مشروع محطة طاقة الرياح بالسويس بقدرة 1.1 جيجاوات، ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، على جائزتين دوليتين خلال عام ٢٠٢٥.





ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا التقدير الدولي يعكس نجاح نموذج برنامج «نُوَفِّي» كمنصة وطنية لتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، بما يتيح حشد التمويل المناخي الميسر وتوجيهه إلى مشروعات ذات أولوية استراتيجية تدعم الانتقال العادل إلى الاقتصاد الأخضر وتعزز أمن الطاقة، منذ أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، والمساهمات المحددة وطنيًا. كما يدعم مستهدفات رؤية مصر 2030، من خلال تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة، وتعزيز الاستثمار الأخضر، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.وأوضحت «المشاط»، أن الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية التي نفذتها الحكومة منذ عام 2014، فتحت المجال للقطاع الخاص للدخول بشكل كبير في مجال الطاقة المتجددة، وهو ما ساهم في تحفيز مؤسسات التمويل الدولية على ضخ الاستثمارات والتمويلات الميسرة في تلك المشروعات، لافتة إلى أن استراتيجية الطاقة الوطنية لمصر تُستهدف مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء بحوالي 42 ٪ بحلول عام 2030، كجزء من اتجاه الدولة نحو الانتقال إلى مصادر طاقة نظيفة واستدامة أكبر في قطاع الكهرباء، مع رؤية لزيادة هذه النسبة إلى نحو 60 ٪ بحلول عام 2040.ويُعد مشروع «أبيدوس 2» أحد المشروعات التي يبرز من خلالها هذا التكامل، حيث يشارك صندوق أوبك للتنمية الدولية (OPEC Fund) في تمويل المشروع من خلال قرض بقيمة ٣٧مليون دولار أمريكي، في إطار شراكة تنموية تسهم في تحفيز استثمارات القطاع الخاص وتدعم تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة على نطاق واسع.



ويمثل المشروع نموذجًا متقدمًا للتكامل بين الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1,000 ميجاوات وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة 600 ميجاوات/ساعة، بما يسهم في تعزيز كفاءة ومرونة الشبكة القومية للكهرباء، ودعم التحول إلى مزيج طاقة أكثر استدامة وتنوعًا.



ويقع المشروع في محافظة أسوان بصعيد مصر، ومن المتوقع أن يوفر أكثر من 3 ملايين ميجاوات/ساعة من الكهرباء النظيفة سنويًا للشبكة القومية، بما يكفي لتلبية احتياجات أكثر من 500 ألف أسرة، إلى جانب خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.



جدير بالذكر أنه سبق أن أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خلال عام ٢٠٢٥ حصول مشروع محطة طاقة الرياح بالسويس بقدرة 1.1 جيجاوات، والذي ينفذه تحالف من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، على جائزتين دوليتين. وحصل المشروع على جائزة أفضل صفقة في العام في مجال البنية التحتية، وذلك من مجلة African Banker ، بالإضافة إلى حصوله على جائزة أفضل صفقة طاقة في مصر وأفريقيا.