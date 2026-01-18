قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لحماية أكثر من 22 مليون نخلة .. «الزراعة»: جهود مكثفة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء
عملها كشف عذرية وموتها من الجوع.. خال فتاة قنا يكشف كواليس صادمـ ـة عن مقـ ـتلها: أبوها عـ ـذبها 4 شهور
في جنازة مهيبة.. تشييع جثامين الأشقاء الخمسة ضحايا تسرب الغاز ببنها
الوادي الجديد تستعد لتنفيذ أكبر محطة توليد كهرباء من الرياح و الشمس
تأجيل قضية عروس المنوفية إلى 15 فبراير لحضور المتهم
أبلغت عن الديلر.. تفاصيل ضبط أجنبية بحوزتها مخدرات بـ3 ملايين جنيه بمطار القاهرة
انهيار الفنانة شيرين خلال جنازة شقيقها.. شاهد
إسرائيل تتسلّم دفعة جديدة من طائرات إف-35 وسط تصاعد التوتر مع إيران
وزير قطاع الأعمال: الانفتاح على الشراكة مع القطاع الخاص لتعميق التصنيع المحلي
فيروس مصرفي خطير ينتشر عبر واتساب.. احذر قبل فتح أي رسالة
تسبب له بعاهة مستديمة.. والدة طالب البحيرة بعد إصابته بـ50 غرزة في الوجه على يد زميله: عايزة حق ابني
تاجر مخدرات يغسل 70 مليون جنيه في العقارات والسيارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد جوائز طاقة الرياح بالسويس.. مشروع «أبيدوس 2» للطاقة الشمسية يحصد جائزة دولية جديدة

أبيدوس 2
أبيدوس 2
آية الجارحي

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي فوز مشروع «أبيدوس 2» للطاقة الشمسية، الذي تنفذه شركة AMEA Power، بجائزة الصفقة الأفريقية للعام ضمن جوائز PFI Awards 2025.


وذلك على غرار حصول مشروع محطة طاقة الرياح بالسويس بقدرة 1.1 جيجاوات، ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، على جائزتين دوليتين خلال عام ٢٠٢٥.
 


ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا التقدير الدولي يعكس نجاح نموذج برنامج «نُوَفِّي» كمنصة وطنية لتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، بما يتيح حشد التمويل المناخي الميسر وتوجيهه إلى مشروعات ذات أولوية استراتيجية تدعم الانتقال العادل إلى الاقتصاد الأخضر وتعزز أمن الطاقة، منذ أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، والمساهمات المحددة وطنيًا. كما يدعم مستهدفات رؤية مصر 2030، من خلال تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة، وتعزيز الاستثمار الأخضر، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.وأوضحت «المشاط»، أن الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية التي نفذتها الحكومة منذ عام 2014، فتحت المجال للقطاع الخاص للدخول بشكل كبير في مجال الطاقة المتجددة، وهو ما ساهم في تحفيز مؤسسات التمويل الدولية على ضخ الاستثمارات والتمويلات الميسرة في تلك المشروعات، لافتة إلى أن استراتيجية الطاقة الوطنية لمصر تُستهدف مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء بحوالي 42 ٪ بحلول عام 2030، كجزء من اتجاه الدولة نحو الانتقال إلى مصادر طاقة نظيفة واستدامة أكبر في قطاع الكهرباء، مع رؤية لزيادة هذه النسبة إلى نحو 60 ٪ بحلول عام 2040.ويُعد مشروع «أبيدوس 2» أحد المشروعات التي يبرز من خلالها هذا التكامل، حيث يشارك صندوق أوبك للتنمية الدولية (OPEC Fund) في تمويل المشروع من خلال قرض بقيمة ٣٧مليون دولار أمريكي، في إطار شراكة تنموية تسهم في تحفيز استثمارات القطاع الخاص وتدعم تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة على نطاق واسع.
 
ويمثل المشروع نموذجًا متقدمًا للتكامل بين الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1,000 ميجاوات وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة 600 ميجاوات/ساعة، بما يسهم في تعزيز كفاءة ومرونة الشبكة القومية للكهرباء، ودعم التحول إلى مزيج طاقة أكثر استدامة وتنوعًا.
 
ويقع المشروع في محافظة أسوان بصعيد مصر، ومن المتوقع أن يوفر أكثر من 3 ملايين ميجاوات/ساعة من الكهرباء النظيفة سنويًا للشبكة القومية، بما يكفي لتلبية احتياجات أكثر من 500 ألف أسرة، إلى جانب خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
 
جدير بالذكر أنه سبق أن أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خلال عام ٢٠٢٥ حصول مشروع محطة طاقة الرياح بالسويس بقدرة 1.1 جيجاوات، والذي ينفذه تحالف من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، على جائزتين دوليتين. وحصل المشروع على جائزة أفضل صفقة في العام في مجال البنية التحتية، وذلك من مجلة African Banker ، بالإضافة إلى حصوله على جائزة أفضل صفقة طاقة في مصر وأفريقيا.

أبيدوس الطاقة الشمسية الصفقة الأفريقية نُوفّي طاقة الرياح السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

وزارة التضامن الإجتماعي

رجل أعمال يعتدي على أيتام بمصر الجديدة.. مدير الرعاية المؤسسية بوزارة التضامن يروي التفاصيل

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الزمالك

الزمالك يضع شرطًا للتخلي عن لاعبيه في يناير .. تعرّف عليه

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

مصطفي محمد

ناقد رياضي يكشف مفاجأة بشأن أرقام مصطفي محمد .. تفاصيل

احتفال غير متوقع ..رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر امام نيجيريا

احتفال غير مُتوقع.. رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا | شاهد

منتخب مصر

إعلامي: إطلاق صافرات الاستهجان خلال النشيد الوطني المصري في مباراة نيجيريا «خط أحمر»

ترشيحاتنا

جنازة شقيق شيرين

تشييع جنازة شقيق الفنانة شيرين من مسجد السيدة نفيسة

آسر ياسين

إيرادات الأفلام.. فرحة آسر ياسين.. وصدمة ريهام عبد الغفور

محمود بشير

تشييع جنازة الفنان من محمود بشير من مسجد السيدة نفيسة ظهرا

بالصور

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

مستشفى بلبيس يجري 19 حالة منظار للأطفال والكبار في يوم واحد

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وممنوعات تؤدى للموت

بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وطرق الحماية منه
بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وطرق الحماية منه
بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وطرق الحماية منه

محافظ الشرقية يوجّه بتكثيف أعمال النظافة وتطهير المجرى المائي بكورنيش بحر مويس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

المزيد