تفاصيل نشاط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في أسبوع

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير الحصاد الأسبوعي عن الأسبوع المنقضي الذي شهد زخماً من الفعاليات واللقاءات التي قامت بها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وكذلك التي قامت بها الوزارة.

وخلال الأسبوع، عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا، بمشاركة 35 جهة وطنية، للتباحث حول وضع آلية للتنفيذ الفعّال للاتفاقيات الموقعة خلال الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المشتركة والتي بلغت 9 وثائق في مجالات (الاستثمار - استرداد الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع في الأثار – المالية - المشتريات الحكومية حماية المستهلك - الطلائع والشباب - معهد التخطيط القومي - التنمية المحلية - الأوقاف).

كما استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لبحث سبل تفعيل الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجها ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجاري، والمقرر إطلاقها رسميًا خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق آخر، قامت الدكتورة رانيا المشاط، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بزيارة محافظة أسوان، وذلك في جولة تفقدية لعدد من المشروعات بالمحافظة، وتفقد أنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة SAIL، وخلال الزيارة أطلقت الدكتورة رانيا المشاط ، خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة أسوان لعام 2025/2026.

وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعًا، مع السيد/ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، لبحث تعميق الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، واستعراض آليات تعظيم التمويل المبتكر وربط التمويلات الدولية بالإصلاحات الهيكلية، في ضوء تنفيذ أولويات السردية الوطنية للتنمية الشاملة.

وأعلنت الوزارة، عن إتاحة الإصدار الثاني من «السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» عبر الموقع الإلكتروني للوزارة بعد الانتهاء منه وفقًا للجدول الزمني الذي تم إعلانه في 7 سبتمبر الماضي.

وتضمنت أنشطة الأسبوع ، استقبال الدكتورة رانيا المشاط، وفدًا رفيع المستوى من البرلمان الياباني، خلال زيارته لمصر الأولى منذ 7 سنوات، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين، وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، في افتتاح المرحلة الأولى من مشروع شركة «أوبيليسك لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية» بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا.

كما شهد الأسبوع المنقضي، عقد الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعًا موسعًا مع السيدة جيلسوممينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والسيد أندرو ماكدويل، مدير EIB Global (الذراع التنموية لبنك الاستثمار الأوروبي)، والوفد المرافق لهما، وذلك خلال زيارتها الأولى لمنطقة الشرق الأوسط لعام 2026، حيث شهد اللقاء مناقشة مستقبل العلاقات المشتركة بين الجانبين في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وخلال الزيارة شهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع اتفاقيتين لتعزيز الاستثمارات للقطاع الخاص، بقيمة 137.5 مليون دولار، كما أطلقت الدكتورة رانيا المشاط ، كتابًا مصورًا تحت عنوان «تشكيل المستقبل» - Shaping Tomorrow، يوثق التعاون البناء بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، من خلال صور متنوعة للمشروعات المختلف والمستفيدين منها.

وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، في احتفالية «سكن لكل المصريين..10 سنوات من الإنجاز»، التي عقدت بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

كما ترأست الدكتورة رانيا المشاط، الاجتماع السادس للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، لبحث السياسات والمبادرات الحكومية الجاهزة للإطلاق لدعم الشركات الناشئة وتعزيز الاستثمار والابتكار، بالإضافة إلى مناقشة مقترح تدشين كيان مؤسسي لدعم نمو وازدهار منظومة ريادة الأعمال، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء.

وأعلنت الدكتورة رانيا المشاط، خلال الأسبوع صرف تمويل تنموي ميسر بقيمة مليار يورو، من الاتحاد الأوروبي في إطار الشريحة الأولى للمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، تنفيذًا لإعلان ترفيع العلاقات بين الجانبين الذي وقّعه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في مارس 2024.