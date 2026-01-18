بتكلفة 30 مليون جنيه.. افتتاح أقسام العمليات الجراحية والعظام والأطفال بمستشفى السعديين

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، قسم العمليات الجراحية وأقسام العظام والأطفال الداخلية بمستشفى السعديين المركزي بمركز منيا القمح وذلك عقب الانتهاء من تطويرهم ورفع كفاءتهم بتكلفة إجمالية تقدر ب ٣٠ مليون جنيه.

جاء ذلك في إطار التعاون والتنسيق بين مديرية الشؤون الصحية بالشرقية ومؤسسات المجتمع المدني بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى.

وحضر الافتتاح الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية والدكتور السيد سعيد طه مدير مستشفى السعديين وأشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح، والنائب خالد مشهور عضو مجلس النواب.

تفقد المحافظ ومرافقوه قسم العمليات بالمستشفى حيث استمعوا إلى شرح تفصيلي من وكيل وزارة الصحة حول أعمال التطوير التي تمت بالقسم، موضحًا أنه تم الإنتهاء من تطوير وتوسعة قسم العمليات وتحديث البنية التحتية بالكامل بتكلفة إجمالية بلغت ١٧ مليون جنيهاً لتقديم خدمة طبية آمنة ومتميزة.

وأضاف أن أعمال التطوير شملت تجهيز الحوائط بمادة PVC، وتركيب أرضيات فينيل، وأسقف معلقة، إلى جانب زيادة عدد غرف العمليات لتصل إلى ٥ غرف عمليات، فضلًا عن إنشاء غرفتي إفاقة بسعة ٦ أسرة، وغرفة لتحضير واستلام المرضى بسعة ٣ أسرة، عنوصيدلية للعمليات وغرفة مخصصة للتخزين المؤقت للنفايات الطبية.

وأشار وكيل الوزارة الي أنه تم تزويد قسم العمليات بأحدث التجهيزات الطبية حيث تم تدعيمه بجهاز منظار للمسالك البولية و٢ ترابيزة عمليات و٢ كشاف للعمليات، وأجهزة جراحية متعددة التخصصات، كما تم تجهيزه بنظام تكييف مركزي مزود بوحدات تنقية هواء (HEPA Filter)، مع الإلتزام الكامل بتطبيق اشتراطات مكافحة العدوى، ومعايير الجودة وسلامة المرضى، ومتطلبات الاعتماد،بما يضمن أعلى معدلات الأمان داخل القسم، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر ب ٦ مليون و٥٠٠ ألف جنيهاً وذلك في إطار التعاون بين مديرية الشؤون الصحية بالشرقية ومؤسسات المجتمع المدني.

كما افتتح محافظ الشرقية أقسام العظام والأطفال الداخلية بمستشفى السعديين عقب تطويرها ورفع كفاءتها وتوسعتها ليصل إجمالي عدد الأسرة الي ٢٢ سرير بدلاً من ١٨ سرير مقسمة إلى ١٥ سرير أطفال و ٧ أسرة عظام بتكلفة بلغت ٦ مليون و٥٠٠ ألف جنيهاً.

وأشاد محافظ الشرقية بالتعاون المثمر و البنّاء بين مديرية الشؤون الصحية ومؤسسات المجتمع المدني في دعم وتطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بالمستشفيات الحكومية، بما يسهم في سد احتياجاتها وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين.

وأكد المحافظ أن افتتاح قسم العمليات الجراحية وأقسام العظام والأطفال بالمستشفى اليوم يمثل نقلة نوعية حقيقية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المنطقة، مثمنًا جهود الفرق الطبية وهيئة التمريض بمستشفى السعديين المركزي، ودورهم المتميز في حسن تقديم الخدمة الطبية والعلاجية للمرضى، بما ينعكس إيجابًا على الارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة.

وفي نهاية الافتتاح، التقي المحافظ بعدد من المواطنين المترددين علي المستشفي واستمع إلي مطالبهم واحتياجاتهم موجهاً وكيل وزارة الصحة بتوفير كافة احتياجاتهم مشدداً أن صحة المواطنين علي رأس أولويات الجهاز التنفيذي بالشرقية.

يذكر أن مستشفى السعديين بمركز منيا القمح حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في القضاء على قوائم الانتظار ضمن المبادرات الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي في جراحات الأورام، كما حصلت على المركز الثالث في جراحات المخ والأعصاب.