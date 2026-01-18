بعد تصوير العربي ..استبعاد رؤساء لجان بامتحانات الشهادة الاعدادية بالشرقية

أكد محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية انه في إطار المتابعة المستمر لسير امتحانات الشهادة الإعدادية لمادة اللغة العربية والخط والإملاء للشهادة الاعدادية العامة ومادة الرياضيات للشهادة الاعدادية المهنية تم رصد عددا من المخالفات بإداراتي الإبراهيمية والحسينية وإحباط محالتي عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وضبط الموبيلات.

واضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أنه تم ضبط م . م . أ ويعمل رئيس لجنة الملكيين ومندوب الاسئلة بإدارة الحسينية لقيامهما بتصوير ورقة الامتحان وتم احالتهما الي النيابة العامة بمركز الحسينية لاتخاذ الاجراءات القانونية.

كما تم ضبط الطالب أ . أ .أ بلجنة الشهيد محمد البهنساوي لقيامه بتصوير ورقة امتحان اللغة العربية والخط والاملاء وضبط الموبيل وعمل محضر اثبات حالة كما تم الغاء ندب رئيس اللجنة و المراقب الاول ومراقب الدور وعدد 2 ملاحظ لمخالفتهم القواعد المنظمة للامتحانات و القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 والقانون 205 لسنة 2020.

واشار الي أنه بخصوص تداول بعض إجابات مادة اللغة العربية علي مواقع التواصل الاجتماعي تبين انها اجابات خاطئة وليس لها علاقة بأسئلة مادة اللغة العربية.

وأكد محمد رمضان وكيل اول الوزارة انه أدي اليوم الاحد 146617 طالب وطالبة الامتحان لمادة اللغة العربية و الخط و الاملاء امام 810 لجنة بنسبة حضور 99.4% وادي 1418 طالب وطالبة امتحان مادة الرياضيات للشهادة الاعدادية المهنية بنسبة حضور 96.3%.