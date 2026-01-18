قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير قطاع الأعمال: الانفتاح على الشراكة مع القطاع الخاص لتعميق التصنيع المحلي
نصب إلكترونى.. سقوط عصابة استولت على أموال المواطنين بزعم توزيع أرباح مالية
خرج من المطار واختفى .. الداخلية تكشف تفاصيل اختطاف شخص أجنبي
لحماية أكثر من 22 مليون نخلة .. «الزراعة»: جهود مكثفة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء
عملها كشف عذرية وموتها من الجوع.. خال فتاة قنا يكشف كواليس صادمـ ـة عن مقـ ـتلها: أبوها عـ ـذبها 4 شهور
في جنازة مهيبة.. تشييع جثامين الأشقاء الخمسة ضحايا تسرب الغاز ببنها
الوادي الجديد تستعد لتنفيذ أكبر محطة توليد كهرباء من الرياح و الشمس
تأجيل قضية عروس المنوفية إلى 15 فبراير لحضور المتهم
أبلغت عن الديلر.. تفاصيل ضبط أجنبية بحوزتها مخدرات بـ3 ملايين جنيه بمطار القاهرة
انهيار الفنانة شيرين خلال جنازة شقيقها.. شاهد
إسرائيل تتسلّم دفعة جديدة من طائرات إف-35 وسط تصاعد التوتر مع إيران
فيروس مصرفي خطير ينتشر عبر واتساب.. احذر قبل فتح أي رسالة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد تصوير العربي ..استبعاد رؤساء لجان بامتحانات الشهادة الاعدادية بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

أكد محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية انه في إطار المتابعة المستمر لسير امتحانات الشهادة الإعدادية لمادة اللغة العربية والخط والإملاء للشهادة الاعدادية العامة ومادة الرياضيات للشهادة الاعدادية المهنية تم رصد عددا من المخالفات بإداراتي الإبراهيمية والحسينية وإحباط محالتي عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وضبط الموبيلات.

واضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أنه تم ضبط  م . م . أ  ويعمل رئيس لجنة الملكيين ومندوب الاسئلة  بإدارة الحسينية  لقيامهما  بتصوير ورقة الامتحان وتم احالتهما الي النيابة العامة بمركز الحسينية لاتخاذ الاجراءات القانونية.

كما تم ضبط الطالب أ . أ  .أ  بلجنة الشهيد محمد البهنساوي  لقيامه بتصوير ورقة امتحان اللغة العربية والخط والاملاء  وضبط الموبيل وعمل محضر اثبات حالة  كما تم الغاء ندب رئيس اللجنة و المراقب الاول ومراقب الدور وعدد 2 ملاحظ لمخالفتهم القواعد المنظمة للامتحانات و القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 والقانون 205 لسنة 2020.

واشار الي أنه بخصوص تداول بعض إجابات مادة اللغة العربية علي مواقع التواصل الاجتماعي تبين انها اجابات خاطئة وليس لها علاقة  بأسئلة مادة اللغة العربية.

وأكد محمد رمضان وكيل اول الوزارة  انه أدي اليوم الاحد  146617 طالب وطالبة الامتحان لمادة اللغة العربية و الخط و الاملاء  امام 810 لجنة بنسبة حضور 99.4% وادي 1418 طالب وطالبة امتحان مادة الرياضيات للشهادة الاعدادية المهنية بنسبة حضور 96.3%.

وزارة التربية والتعليم بالشرقية امتحانات الشهادة الإعدادية للشهادة الاعدادية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

وزارة التضامن الإجتماعي

رجل أعمال يعتدي على أيتام بمصر الجديدة.. مدير الرعاية المؤسسية بوزارة التضامن يروي التفاصيل

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الزمالك

الزمالك يضع شرطًا للتخلي عن لاعبيه في يناير .. تعرّف عليه

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

مصطفي محمد

ناقد رياضي يكشف مفاجأة بشأن أرقام مصطفي محمد .. تفاصيل

احتفال غير متوقع ..رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر امام نيجيريا

احتفال غير مُتوقع.. رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا | شاهد

منتخب مصر

إعلامي: إطلاق صافرات الاستهجان خلال النشيد الوطني المصري في مباراة نيجيريا «خط أحمر»

ترشيحاتنا

جمعية الاورمان

خلال رمضان.. 800 ألف كرتونة مواد غذائية دعما للأولى بالرعاية

مستشفى قنا العام

مدير مستشفى قنا العام: قدمنا نصف مليون خدمة طبية خلال 2025

وكيل تعليم المنوفية

ضبط "ملاحظة" لتصويرها امتحان مادة الدراسات الاجتماعية في المنوفية

بالصور

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

مستشفى بلبيس يجري 19 حالة منظار للأطفال والكبار في يوم واحد

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وممنوعات تؤدى للموت

بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وطرق الحماية منه
بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وطرق الحماية منه
بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وطرق الحماية منه

محافظ الشرقية يوجّه بتكثيف أعمال النظافة وتطهير المجرى المائي بكورنيش بحر مويس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

المزيد