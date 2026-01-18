محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات مدرسة أحمد عرابي الإعدادية بالزقازيق

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات والتأكد من توفير مناخ هادئ ومناسب لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر بما يحقق لهم النجاح والتميز، بحضور محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم.

توجه محافظ الشرقية إلى لجنة مدرسة أحمد عرابي الإعدادية بنين، والتي يؤدي بها (٢٢٣) طالبًا الامتحانات داخل (١٢ ) لجنة امتحانية، حيث اطمأن على انتظام سير العمل داخل اللجان والإلتزام بالتوقيتات المحددة لبدء وانتهاء الامتحانات.

أجرى المحافظ حوارًا وديًا هادئاً مع الطلاب داخل اللجان، للإطمئنان على مستوى الامتحانات والتأكد من عدم وجود أية معوقات أو شكاوى، وحثهم على بذل أقصى جهد لتحقيق النجاح والتفوق.

ومن جانبهم، أعرب الطلاب عن ارتياحهم داخل اللجان، متمنين أن تسير جميع الإمتحانات بسهولة ويسر وأن يوفقهم الله في الحصول على أعلى الدرجات وتحقيق النجاح والتميز.

شدد محافظ الشرقية على القائمين بأعمال المراقبة داخل اللجان بضرورة الإستمرار في توفير المناخ النفسي الملائم للطلاب، والإلتزام الكامل بتعليمات ونظم الامتحانات، بما يضمن حسن سير العملية الامتحانية دون أية معوقات.

وقبل مغادرته مقر اللجان، التقى المحافظ بعدد من أولياء أمور الطلاب خارج المدرسة، حيث طمأنهم على انتظام سير الامتحانات وعدم وجود أية شكاوى، مطالبًا إياهم بالدعاء لأبنائهم بالتوفيق والنجاح.