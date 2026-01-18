محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالزقازيق

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.

وذلك بمدرسة الناصرية الإعدادية المشتركة بمدينة الزقازيق، والتي تضم (١١) لجنة امتحانية بإجمالي (١٩٩) طالب وطالبة، للاطمئنان على انتظام سير الإمتحانات والتأكد من توافر الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر بحضور محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم.

اطمأن المحافظ من الطلاب والطالبات علي انتظام سير الامتحانات في أجواء هادئة ومنظمة دون وجود أية معوقات، وكذلك مستوى الأسئلة الخاصة بامتحان اللغة العربية، وحثهم علي المذاكرة والاجتهاد لتحقيق النجاح والتفوق.

وشدد محافظ الشرقية على القائمين بأعمال المراقبة داخل اللجان بضرورة الإلتزام الكامل بتعليمات ونظام المراقبة، وتوفير الهدوء والانضباط داخل اللجان، بما يضمن تهيئة بيئة تعليمية مناسبة تساعد الطلاب على أداء الإمتحانات على الوجه الأمثل.

كما وجّه المحافظ بضرورة توافر كافة المستلزمات الطبية والإسعافات الأولية داخل المدارس، مع التأكيد على تواجد الزائرة الصحية للتعامل الفوري مع أي حالات إعياء طارئة قد يتعرض لها الطلاب أثناء تأدية الامتحانات.

وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين سير أعمال الامتحانات، بما يشمل تأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابات من وإلي الكنترول المركزي، مع الإلتزام بالقواعد المنظمة لسير الامتحانات.

وأعرب محافظ الشرقية عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح لجميع طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، متمنيًا أن يحققوا أعلى الدرجات، ليكونوا مصدر فخر وسعادة لآبائهم وأمهاتهم، ومثالًا مشرفًا للتفوق والاجتهاد.