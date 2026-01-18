قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لحماية أكثر من 22 مليون نخلة .. «الزراعة»: جهود مكثفة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء
عملها كشف عذرية وموتها من الجوع.. خال فتاة قنا يكشف كواليس صادمـ ـة عن مقـ ـتلها: أبوها عـ ـذبها 4 شهور
في جنازة مهيبة.. تشييع جثامين الأشقاء الخمسة ضحايا تسرب الغاز ببنها
الوادي الجديد تستعد لتنفيذ أكبر محطة توليد كهرباء من الرياح و الشمس
تأجيل قضية عروس المنوفية إلى 15 فبراير لحضور المتهم
أبلغت عن الديلر.. تفاصيل ضبط أجنبية بحوزتها مخدرات بـ3 ملايين جنيه بمطار القاهرة
انهيار الفنانة شيرين خلال جنازة شقيقها.. شاهد
إسرائيل تتسلّم دفعة جديدة من طائرات إف-35 وسط تصاعد التوتر مع إيران
وزير قطاع الأعمال: الانفتاح على الشراكة مع القطاع الخاص لتعميق التصنيع المحلي
فيروس مصرفي خطير ينتشر عبر واتساب.. احذر قبل فتح أي رسالة
تسبب له بعاهة مستديمة.. والدة طالب البحيرة بعد إصابته بـ50 غرزة في الوجه على يد زميله: عايزة حق ابني
تاجر مخدرات يغسل 70 مليون جنيه في العقارات والسيارات
محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالزقازيق

محمد الطحاوي

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.

 وذلك بمدرسة الناصرية الإعدادية المشتركة بمدينة الزقازيق، والتي تضم (١١) لجنة امتحانية بإجمالي (١٩٩) طالب وطالبة، للاطمئنان على انتظام سير الإمتحانات والتأكد من توافر الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر بحضور محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم.

اطمأن المحافظ من الطلاب والطالبات علي انتظام سير الامتحانات في أجواء هادئة ومنظمة دون وجود أية معوقات، وكذلك مستوى الأسئلة الخاصة بامتحان اللغة العربية، وحثهم علي المذاكرة والاجتهاد لتحقيق النجاح والتفوق.

وشدد محافظ الشرقية على القائمين بأعمال المراقبة داخل اللجان بضرورة الإلتزام الكامل بتعليمات ونظام المراقبة، وتوفير الهدوء والانضباط داخل اللجان، بما يضمن تهيئة بيئة تعليمية مناسبة تساعد الطلاب على أداء الإمتحانات على الوجه الأمثل.

كما وجّه المحافظ بضرورة توافر كافة المستلزمات الطبية والإسعافات الأولية داخل المدارس، مع التأكيد على تواجد الزائرة الصحية للتعامل الفوري مع أي حالات إعياء طارئة قد يتعرض لها الطلاب أثناء تأدية الامتحانات.

وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين سير أعمال الامتحانات، بما يشمل تأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابات من وإلي الكنترول المركزي، مع الإلتزام بالقواعد المنظمة لسير الامتحانات.

وأعرب محافظ الشرقية عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح لجميع طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، متمنيًا أن يحققوا أعلى الدرجات، ليكونوا مصدر فخر وسعادة لآبائهم وأمهاتهم، ومثالًا مشرفًا للتفوق والاجتهاد.

الشرقية محافظ الشرقية للشهادة الإعدادية بمدرسة الناصرية الإعدادية المشتركة

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

رجل أعمال يعتدي على أيتام بمصر الجديدة.. مدير الرعاية المؤسسية بوزارة التضامن يروي التفاصيل

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الزمالك يضع شرطًا للتخلي عن لاعبيه في يناير .. تعرّف عليه

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

ناقد رياضي يكشف مفاجأة بشأن أرقام مصطفي محمد .. تفاصيل

احتفال غير متوقع ..رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر امام نيجيريا

احتفال غير مُتوقع.. رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا | شاهد

إعلامي: إطلاق صافرات الاستهجان خلال النشيد الوطني المصري في مباراة نيجيريا «خط أحمر»

وزير العمل ومحافظ السويس يفتتحان ملتقى توظيفي ويوفر 1700 فرصة عمل

انطلاق الأسبوع الـ24 بمركز سقارة .. 4 برامج بمشاركة 450 متدرب بالمحافظات

التعليم العالي: برنامج تدريبي لمنسقي المشروع الوطني للقراءة بالجامعات المصرية

مستشفى بلبيس يجري 19 حالة منظار للأطفال والكبار في يوم واحد

محافظ الشرقية يوجّه بتكثيف أعمال النظافة وتطهير المجرى المائي بكورنيش بحر مويس

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

