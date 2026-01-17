ضبط 2.5 طن منتجات غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالشرقية

أعلن محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني عن ضبط 2.5 طن منتجات غذائية مجهولة المصدر، وذلك خلال حملات تفتيشية في مراكز الإبراهيمية وديرب نجم وأبو كبير.

وأوضح المحافظ- في تصريح له اليوم السبت- أنه أكد على مواصلة تكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية لضبط المخالفين والتصدي لأي محاولات لتهريب السلع المدعمة أو التلاعب بأسعارها.. قائلاً: "لن أسمح بالمساس بحقوق المواطنين، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات الرادعة حيال المخالفين".

وأشار إلى أن تلك الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لضبط الأسواق وتحسين جودة السلع المقدمة للمواطنين، مشدداً على ضرورة الالتزام بالقوانين التموينية، وعلى استمرار الحملات اليومية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالشرقية المهندس السيد حرز الله، أن الأجهزة الرقابية بالمديرية، شنت حملات تفتيشية مكثفة على المخابز والأنشطة التجارية بنطاق المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق والسلع الاستراتيجية.

وأشار إلى أن هذه الحملات أسفرت ضبط نحو طنين مواد غذائية مجهولة المصدر (دون فواتير)، بالإضافة إلى ضبط سيارة نصف نقل محملة بمخصبات زراعية مجهولة المصدر، وذلك في مركز الإبراهيمية، مع ضبط عدد من المخابز والأنشطة التجارية لمخالفتها الاشتراطات القانونية، وعدم الإعلان عن الأسعار، والعمل دون ترخيص أو شهادات صحية.

ولفت وكيل الوزارة إلى أنه تم ضبط نحو 500 كيلو جرام مواد غذائية منتهية الصلاحية شملت زيت طعام وسمن نباتي ومعلبات متنوعة، بالإضافة إلى زيوت محركات مجهولة المصدر في مركز ديرب نجم، وشملت الحملة ضبط مستودع غاز لعدم الإعلان عن أسعار الأسطوانات، وضبط محطة وقود لعدم تسجيل الزيارات وعدم الإعلان عن أسعار المواد البترولية.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم ضبط 20 شيكارة دقيق أبيض استخراج 72% دون فواتير، و540 عبوة عصير مجهولة المصدر، إلى جانب مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار في بعض المحلات التجارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.