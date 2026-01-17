قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تسرق أموالك.. تحذير من رسائل متداولة باسم البريد المصري| ما القصة؟
بعد التشغيل التجريبي.. محافظ القليوبية: تفعيل باقي أقسام مستشفى طوخ المركزي خلال شهر
خال سارة فتاة التجويع في قنا : والدها حبسها وعذبها 4 شهور .. خاص
وفاة طالب إعدادية صعقا في حادث مأساوي بالإسماعيلية
مسؤولون أمريكيون: خيار الضربة العسكرية ضد إيران لا يزال مطروحا
المتسابقان أشرف سيف ومحمد وفيق يتأهلان للجولة المقبلة من دولة التلاوة
صحاك الشوق لفضل شاكر .. الأفضل في Joy Awards
الغندور يكشف تفاصيل اتفاق الأهلي وبتروجيت على انتقال هادي رياض
علماء صينيون يستخدمون الملح بدلا من الكهرباء في الصناعة.. ما السر؟
هل يجوز صيام شهر شعبان كاملا أو أغلب أيامه؟ الإفتاء تجيب
بيان ناري من الكاف ردًا على الاتحاد السنغالي بشأن نهائي أمم إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 2.5 طن منتجات غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالشرقية

محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني
محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني
أ ش أ

أعلن محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني عن ضبط 2.5 طن منتجات غذائية مجهولة المصدر، وذلك خلال حملات تفتيشية في مراكز الإبراهيمية وديرب نجم وأبو كبير.

وأوضح المحافظ- في تصريح له اليوم السبت- أنه أكد على مواصلة تكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية لضبط المخالفين والتصدي لأي محاولات لتهريب السلع المدعمة أو التلاعب بأسعارها.. قائلاً: "لن أسمح بالمساس بحقوق المواطنين، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات الرادعة حيال المخالفين".

وأشار إلى أن تلك الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لضبط الأسواق وتحسين جودة السلع المقدمة للمواطنين، مشدداً على ضرورة الالتزام بالقوانين التموينية، وعلى استمرار الحملات اليومية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالشرقية المهندس السيد حرز الله، أن الأجهزة الرقابية بالمديرية، شنت حملات تفتيشية مكثفة على المخابز والأنشطة التجارية بنطاق المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق والسلع الاستراتيجية.

وأشار إلى أن هذه الحملات أسفرت ضبط نحو طنين مواد غذائية مجهولة المصدر (دون فواتير)، بالإضافة إلى ضبط سيارة نصف نقل محملة بمخصبات زراعية مجهولة المصدر، وذلك في مركز الإبراهيمية، مع ضبط عدد من المخابز والأنشطة التجارية لمخالفتها الاشتراطات القانونية، وعدم الإعلان عن الأسعار، والعمل دون ترخيص أو شهادات صحية.

ولفت وكيل الوزارة إلى أنه تم ضبط نحو 500 كيلو جرام مواد غذائية منتهية الصلاحية شملت زيت طعام وسمن نباتي ومعلبات متنوعة، بالإضافة إلى زيوت محركات مجهولة المصدر في مركز ديرب نجم، وشملت الحملة ضبط مستودع غاز لعدم الإعلان عن أسعار الأسطوانات، وضبط محطة وقود لعدم تسجيل الزيارات وعدم الإعلان عن أسعار المواد البترولية.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم ضبط 20 شيكارة دقيق أبيض استخراج 72% دون فواتير، و540 عبوة عصير مجهولة المصدر، إلى جانب مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار في بعض المحلات التجارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

محافظ الشرقية حملات تفتيشية منتجات غذائية منتهية الصلاحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

مصر ونيجيريا

قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر.. نزل التردد

سعر الذهب

400 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

حسام حسن

دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة

صورة أرشيفية

تسرب غاز ينهي حياة 5 أشقاء في بنها.. شهود عيان: سفر والدة الضحايا لم يكن دائما

المتهم

رفضوا يدخل عكس.. سائق توك توك يشعل النار داخل محطة وقود بالقاهرة

منتخب مصر

ببلاش ... القنوات الناقلة المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر ونيجيريا

ترشيحاتنا

مسابقة الأم المثالية 2026

الشروط والأوراق المطلوبة.. موعد التقديم في مسابقة الأم المثالية 2026

مباراة مصر ونيجيريا

غياب رباعي أساسي عن لقاء البرونزية.. موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة

حسن شحاتة

المعلم في أمان.. ماذا فعلت أسرة حسن شحاتة بعد شائعة وفاته؟

بالصور

رمضان 2026 .. طرح بوسترات مسلسل وننسى اللى كان

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

بعد طرحها بالمنوفية.. سعر ومواصفات سيارة الشيخ الشعراوي ‏

سيارة الشيخ الشعراوى ‏
سيارة الشيخ الشعراوى ‏
سيارة الشيخ الشعراوى ‏

أقل من 900 ألف جنيه .. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

حميد الشاعري يشعل كايرو جاز بحفل «Sold Out»… مفاجآت غنائية | صور

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مأساوية.. كيف أنهى تسريب الغاز حياة 5 أشقاء؟

ايمان عبد اللطيف

حرام شرعا.. الإفتاء تُحذر من تريند الشاي المغلي

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد