استبعاد وإلغاء ندب 14 رئيس لجنة وملاحظين بإعدادية الشرقية

أكد محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية انه في إطار المتابعة المستمرة لغرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم لسير امتحانات الشهادة الإعدادية لمادة الجبر و الاحصاء للشهادة الاعدادية العامة تم رصد عدد من المخالفات بإدارات ديرب نجم التعليمية وادارة شرق الزقازيق وادارة القرين والصالحية وإحباط محاولات الغش وضبط الموبيلات.

وأضاف وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالشرقية انه تم ضبط هـ . ي . ع وتعمل ملاحظة بلجنة أحمد عبد العزيز الشرقاوي بإدارة القرين التعليمية قامت بتصوير ورقة الامتحان وتم احالتها الي النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية.

كما تم استبعاد والغاء ندب رئيس اللجنة والمراقب الاول لمخالفتهم القواعد المنظمة للامتحانات و القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 والقانون 205 لسنة 2020.

وتم ضبط ن . ف. وتعمل ملاحظة بلجنة أحمد عرابي الاعدادية بنين بإدارة شرق الزقازيق التعليمية لقيامها بتصوير ورقة الاسئلة وتم احالتها الي النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية كما تم استبعاد والغاء ندب رئيس اللجنة و المراقب الاول واحلتهما الي الشئون القانونية لمخالفتهم القواعد المنظمة للامتحانات و القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 والقانون 205 لسنة 2020.

فيما تم ضبط الطالب م . أ . بلجنة كمال عبد الحافظ للتعليم الاساسي بإدارة ديرب نجم التعليمية لقيامها بتصور ورقة امتحان مادة الاحصاء وضبط الموبيل وعمل محضر اثبات حالة كما تم الغاء ندرب عدد 2 ملاحظ ورئيس الدور ورئيس اللجنة والمراقب الاول لمخالفتهم القواعد المنظمة للامتحانات و القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 والقانون 205 لسنة 2020.

وتم ضبط الطالب أ . م . س بلجنة عبد الحميد جاويش للتعليم الاساسي بإدارة الصالحية الجديدة التعليمية لقيامه بتصور ورقة امتحان مادة الاحصاء وضبط الموبيل وعمل محضر اثبات حالة كما تم الغاء ندرب عدد 2 ملاحظ ورئيس الدور ورئيس اللجنة والمراقب الاول لمخالفتهم القواعد المنظمة للامتحانات و القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 والقانون 205 لسنة 2020.

واضاف وكيل اول الوزارة انه أدي اليوم السبت 148900 طالب وطالبة الامتحان مادة الجبر و الاحصاء امام 810 لجنة بنسبة حضور 99.4%.

وأشار إلي ان غرفة العمليات بالمديرية تتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة وتتواصل بغرفة الفرعية بالإدارات التعليمية كمل يتم العمل علي تهيئة المناخ المناسب وإزالة المعوقات لأداء الامتحانات في هدوء ويسر ، والتواصل الدائم مع رؤساء اللجان، وحصر ‏البيانات الخاصة بالطلاب، والغياب أولا بأول وسرعة التدخل حال حدوث أي معوقات تعوق سير انتظام الامتحانات.