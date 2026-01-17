قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أوروبا تتوعد برد موحد على الرسوم الأمريكية وتصعيد جديد بسبب جرينلاند
ترامب يدعو أردوغان للانضمام إلى مجلس سلام غزة
قناع مسامير .. رامز جلال يخطف الأضواء في حفل Joy Awards
مصدر بـ التنظيم والإدارة يعلن خبرا مهما عن نتيجة مسابقة 2000 معلم مساعد
الإمارات تشيد بمساعي مصر وقطر وتركيا في دعم مسار السلام بغزة
علي شعث: لجنة إدارة قطاع غزة فلسطينية.. وتعمل وفق الخطة المصرية لإعادة الإعمار
علي شعث: لجنة إدارة قطاع غزة فلسطينية.. وتعمل وفق الخطة المصرية لإعادة الإعمار
علي شعث: لجنة إدارة قطاع غزة فلسطينية.. وتعمل وفق الخطة المصرية لإعادة الإعمار
علي شعث: لجنة إدارة قطاع غزة فلسطينية.. وتعمل وفق الخطة المصرية لإعادة الإعمار
علي شعث: لجنة إدارة قطاع غزة فلسطينية.. وتعمل وفق الخطة المصرية لإعادة الإعمار
تنوروا الدنيا بالقرآن .. أسامة الأزهري يعلق على أداء متسابقين بدولة التلاوة
حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأمريكية تسجل أعلى مستوياتها في نوفمبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

علاج 2118 مواطنا ضمن قافلة طبية في قرية السنيطة بالشرقية

محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني
محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني
أ ش أ

أعلن محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني مديرية الصحة بالمحافظة قامت بتنظيم قافلة طبية بقرية السنيطة التابعة لمركز فاقوس لعلاج الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل وصرف العلاج اللازم مجانا لتوفير حياة كريمة لهم، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي المجاني على 2118 مواطنا من أهالي القرية وصرف العلاج اللازم لهم. 

وقال محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني- في تصريح له اليوم السبت- إن القافلة الطبية ضمت العديد من التخصصات الطبية وقامت على مدار يومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 2118 مواطنا من أهالي القرية، وصرف العلاج اللازم لهم وتحويل 11 حالة مرضية إلى المستشفيات لإجراء العمليات الجراحية اللازمة لهم.

وأوضح المحافظ أنه تم خلال القافلة تفعيل التسجيل الإلكتروني للحالات المترددة بالرقم القومى للمرة الأولى بمنظومة القوافل الطبية على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أنه تم عقد جلسات تثقيفية لأهالي الحي؛ لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، وأهمية التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، والخدمات المقدمة بالمبادرات الرئاسية، ووسائل تنظيم الأسرة.

علاج قافلة طبية الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

مصر ونيجيريا

قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر.. نزل التردد

امتحان الشهادة الإعدادية

ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية

سعر الذهب

400 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

حسام حسن

دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة

صورة أرشيفية

تسرب غاز ينهي حياة 5 أشقاء في بنها.. شهود عيان: سفر والدة الضحايا لم يكن دائما

منتخب مصر

ببلاش ... القنوات الناقلة المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر ونيجيريا

ترشيحاتنا

د.عطية لاشين

الدكتور عطية لاشين يوضح حكم الاستعاذة بغير الله

د. نظير محمد عياد

مفتي الجمهورية ينعى الفقيه الكازاخي الشيخ راتبيك حاج نيسانبايولي أول مفتي لكازاخستان بعد الاستقلال

وزير الأوقاف العماني يصل القاهرة

وزير الأوقاف العماني يصل القاهرة للمشاركة في المؤتمر الدولي للأعلى للشئون الإسلامية

بالصور

بعد طرحها بالمنوفية.. سعر ومواصفات سيارة الشيخ الشعراوي ‏

سيارة الشيخ الشعراوى ‏
سيارة الشيخ الشعراوى ‏
سيارة الشيخ الشعراوى ‏

أقل من 900 ألف جنيه .. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

حميد الشاعري يشعل كايرو جاز بحفل «Sold Out»… مفاجآت غنائية | صور

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

نادية الجندى ونانسي عجرم .. أبرز حضور حفل توزيع جوائز joy awards 2026

نانسي عجرم وهنا الزاهد ونادية الجندى
نانسي عجرم وهنا الزاهد ونادية الجندى
نانسي عجرم وهنا الزاهد ونادية الجندى

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مأساوية.. كيف أنهى تسريب الغاز حياة 5 أشقاء؟

ايمان عبد اللطيف

حرام شرعا.. الإفتاء تُحذر من تريند الشاي المغلي

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد