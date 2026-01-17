علاج 2118 مواطنا ضمن قافلة طبية في قرية السنيطة بالشرقية

أعلن محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني مديرية الصحة بالمحافظة قامت بتنظيم قافلة طبية بقرية السنيطة التابعة لمركز فاقوس لعلاج الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل وصرف العلاج اللازم مجانا لتوفير حياة كريمة لهم، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي المجاني على 2118 مواطنا من أهالي القرية وصرف العلاج اللازم لهم.

وقال محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني- في تصريح له اليوم السبت- إن القافلة الطبية ضمت العديد من التخصصات الطبية وقامت على مدار يومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 2118 مواطنا من أهالي القرية، وصرف العلاج اللازم لهم وتحويل 11 حالة مرضية إلى المستشفيات لإجراء العمليات الجراحية اللازمة لهم.

وأوضح المحافظ أنه تم خلال القافلة تفعيل التسجيل الإلكتروني للحالات المترددة بالرقم القومى للمرة الأولى بمنظومة القوافل الطبية على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أنه تم عقد جلسات تثقيفية لأهالي الحي؛ لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، وأهمية التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، والخدمات المقدمة بالمبادرات الرئاسية، ووسائل تنظيم الأسرة.