محافظ الشرقية يوجّه بتكثيف أعمال النظافة وتطهير المجرى المائي بكورنيش بحر مويس

توجّه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، سيراً على الأقدام، عقب جولته التفقدية للجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ بمدرسة أحمد عرابي الإعدادية بنين بمدينة الزقازيق، وصولاً إلى مبنى ديوان عام المحافظة، لمتابعة أعمال النظافة والتجميل بالشارع.

ووجّه المحافظ، محمد أبو هاشم، رئيس حي ثان الزقازيق، بتكثيف أعمال النظافة، وتهذيب الأشجار بالممشى، وغسل مقاعد الانتظار أمام ممشى كورنيش بحر مويس، المقابل لمبنى المحافظة، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري وتوفير بيئة مناسبة للمواطنين.

وفي اتصال تليفوني، كلّف المحافظ المهندس محمد قاسم، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، بسرعة تنفيذ أعمال تطهير المجرى المائي لبحر مويس، حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال جولته شعبان أبو الفتوح، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، ومحمد أبو هاشم، رئيس حي ثان الزقازيق، وعبد العاطي عبد الفتاح، رئيس حي أول الزقازيق.